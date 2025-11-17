БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха ученик, разпространявал опиат за вейпове сред съучениците си

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Полицията във Варна арестува 22-ма само за седмица за придобиване и държане на наркотични вещества с цел разпространение

задържаха ученик разпространявал опиат вейпове сред съучениците
Само за седмица полицията във Варна задържа 22-ма души, сред които четири жени, за придобиване и държане на наркотични вещества с цел разпространение. Намерените у тях опиати са метамфетамин, марихуана, хероин и синтетичен канабиноид – течност за вейп устройства. Образувани са 16 бързи и 7 досъдебни производства.

Сред задържаните е ученик от елитно варненско училище, разпространявал синтетичен канабиноид сред съучениците си. Младежът е търгувал с опиата, предназначен за вейп устройства, в и около учебното заведение. Задържан е веднага след продажба на дрогата.

Друг фрапиращ случай е задържането на 26-годишен варненец, който е разпространявал наркотични вещества в ж.к. "Владислав Варненчик". У него е намерен един от най-силните стимуланти, който е и с най-висок потенциал за развиване на зависимост – метамфетамин.

Срещу него е образувано досъдебно производство. При последвало претърсване в дома на младежа са намерени 18 броя пакетчета с метамфетамин, приготвени за продажба, суха тревиста маса – марихуана и таблетка "mdma". Наложена му е мярка за неотклонение "задържане под стража" за срок до 72 часа.

