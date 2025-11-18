БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Пътници и авиокомпании бяха изправени пред сериозни затруднения

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бурният вятър през вчерашния ден създаде сериозни проблеми с полетите на столичното летище "Васил Левски". В клип, разпространен в социалните мрежи, се вижда реакцията на пътници, сред които и известни български актьори.

Заместник-генералният директор на ДП “Ръководство въздушно движение” Иван Дясков обясни в "Денят започва", че бурният южен вятър е довел до сериозни затруднения на летището в София:

"Шест полета бяха отклонени на безопасни летища, пет полета бяха отменени. Решението за кацане е на командира… Решението за минаване на втори кръг, за отклоняване към безопасно литище е на командира на самолета. Това се случва може би два-три пъти в годината… Бих казал, че не е много често."

Според Дясков, явлението е свързано с т. нар. фьонов ефект, който е предизвикал пориви на вятъра до около 100 км/ч:

"Колегите, които работят повече от 25 години, вчера на работните места казаха, че не помнят такова нещо."

Иван Дясков уточни, че в момента няма проблем. Някои от полетите, които са били отклонени, са се върнали и кацнали. Той отправи препоръка към пътниците при подобни явления да запазят спокойствие.

#летище "Васил Левски" – София #фьон #отменени полети #ураганен вятър

Последвайте ни

ТОП 24

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
1
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
2
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
3
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
4
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна...
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
5
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Украйна ще поръча от Франция 100 изтребителя "Рафал"
6
Украйна ще поръча от Франция 100 изтребителя "Рафал"

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Регионални

Акция на полицията и НАП: Проверки на игрални зали във Варна
Акция на полицията и НАП: Проверки на игрални зали във Варна
Ремонти променят движението в участъци по АМ "Струма" и "Тракия" Ремонти променят движението в участъци по АМ "Струма" и "Тракия"
Чете се за: 00:42 мин.
Опасно време: Предупреждение за ураганен вятър в Царево Опасно време: Предупреждение за ураганен вятър в Царево
Чете се за: 00:52 мин.
Предупреждение за ураганен вятър в Царево Предупреждение за ураганен вятър в Царево
Чете се за: 01:12 мин.
Над 1000 паркоместа в центъра на София са завзети от институциите, заявиха от "Спаси София" Над 1000 паркоместа в центъра на София са завзети от институциите, заявиха от "Спаси София"
Чете се за: 03:22 мин.
Над 110 хил. лева са открити в дома на задържания митнически инспектор в Драгоман Над 110 хил. лева са открити в дома на задържания митнически инспектор в Драгоман
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява интерес към активи на компанията Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява интерес към активи на компанията
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Опасно време: Предупреждение за ураганен вятър в Царево Опасно време: Предупреждение за ураганен вятър в Царево
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Обраха ансамбъл "Чинари": Крадецът е задигнал архив от...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Цените на горивата: Най-голямо е поскъпването на дизела
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Институциите отбелязват ръст на сигналите за деца, правещи си...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ