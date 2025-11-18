Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище

Бурният вятър през вчерашния ден създаде сериозни проблеми с полетите на столичното летище "Васил Левски". В клип, разпространен в социалните мрежи, се вижда реакцията на пътници, сред които и известни български актьори.

Заместник-генералният директор на ДП “Ръководство въздушно движение” Иван Дясков обясни в "Денят започва", че бурният южен вятър е довел до сериозни затруднения на летището в София:

"Шест полета бяха отклонени на безопасни летища, пет полета бяха отменени. Решението за кацане е на командира… Решението за минаване на втори кръг, за отклоняване към безопасно литище е на командира на самолета. Това се случва може би два-три пъти в годината… Бих казал, че не е много често."

Според Дясков, явлението е свързано с т. нар. фьонов ефект, който е предизвикал пориви на вятъра до около 100 км/ч:

"Колегите, които работят повече от 25 години, вчера на работните места казаха, че не помнят такова нещо."

Иван Дясков уточни, че в момента няма проблем. Някои от полетите, които са били отклонени, са се върнали и кацнали. Той отправи препоръка към пътниците при подобни явления да запазят спокойствие.