Бъдещето на Газа: Съветът за сигурност на ООН прие мирния план на Тръмп

Планът за мир в Газа на Доналд Тръмп беше подкрепен от ООН. Резолюцията, внесена в Съвета за сигурност от Съединените щати, беше подкрепена от 13 държави, Русия и Китай се въздържаха. Тръмп приветства решението. Хамас отхвърли резолюцията.

Над месец след сключването на примирието между Хамас и Израел в Египет, планът за траен мир на американския президент беше приет и от Съвета за сигурност на ООН. Предвижда се международни стабилизационни сили в Газа да окажат подкрепа за демилитаризирането на палестинската територия, включително чрез унищожаването на оръжия и военна инфраструктура, и гарантиране сигурността на цивилното население. Планът от 20 точки, който е включен като анекс в резолюцията, допуска и създаването на бъдеща палестинска държава.

Майк Уолц, постоянен представител на САЩ в ООН: "Тази резолюция очертава възможен път на самоопределение на палестинците, след като Палестинската автономия изпълни необходимите реформи и ракетите отстъпят място на маслиновите клонки. Тя ще освободи Газа от хватката на Хамас и ще гарантира, че Газа ще се изправи свободна от сянката на терора, просперираща и безопасна."

Въпреки, че не гласуваха против, представителите на Русия и Китай заявиха, че в документа има неясноти за структурата, състава и правомощията на международните сили, както и за преходния управленски орган в Газа, наричан в плана Борд за мир. Доналд Тръмп приветства решението и коментира, че то ще остане като едно от най-важните в историята на ООН.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Бордът на мира ще бъде съставен от мен и лидерите на други много важни и уважавани държави и ще бъде нещо много важно. Той беше одобрен от ООН, това е страхотно и нещо голямо."

Приемането на текста е важна стъпка в укрепването на примирието между Израел и Хамас, заяви говорител на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. И подчерта, че това трябва да доведе до политически процес за решение с две държави. Израел продължава да се противопоставя на създаването на независима Палестина.

В изявление радикалната групировка Хамас отхвърли резолюцията с аргумента, че тя не зачита правата и исканията на палестинците и се опитва да наложи международна опека на Газа. Палестинската автономна власт призова за незабавно изпълнение на приетия документ. В самата Газа зимата донесе нови изпитания - наводнения, минусови температури, болести и недостиг на продукти от първа необходимост.