БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бъдещето на Газа: Съветът за сигурност на ООН прие мирния план на Тръмп

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Запази

Президентът на САЩ приветства решението, Хамас отхвърли резолюцията

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Планът за мир в Газа на Доналд Тръмп беше подкрепен от ООН. Резолюцията, внесена в Съвета за сигурност от Съединените щати, беше подкрепена от 13 държави, Русия и Китай се въздържаха. Тръмп приветства решението. Хамас отхвърли резолюцията.

Над месец след сключването на примирието между Хамас и Израел в Египет, планът за траен мир на американския президент беше приет и от Съвета за сигурност на ООН. Предвижда се международни стабилизационни сили в Газа да окажат подкрепа за демилитаризирането на палестинската територия, включително чрез унищожаването на оръжия и военна инфраструктура, и гарантиране сигурността на цивилното население. Планът от 20 точки, който е включен като анекс в резолюцията, допуска и създаването на бъдеща палестинска държава.

Майк Уолц, постоянен представител на САЩ в ООН: "Тази резолюция очертава възможен път на самоопределение на палестинците, след като Палестинската автономия изпълни необходимите реформи и ракетите отстъпят място на маслиновите клонки. Тя ще освободи Газа от хватката на Хамас и ще гарантира, че Газа ще се изправи свободна от сянката на терора, просперираща и безопасна."

Въпреки, че не гласуваха против, представителите на Русия и Китай заявиха, че в документа има неясноти за структурата, състава и правомощията на международните сили, както и за преходния управленски орган в Газа, наричан в плана Борд за мир. Доналд Тръмп приветства решението и коментира, че то ще остане като едно от най-важните в историята на ООН.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Бордът на мира ще бъде съставен от мен и лидерите на други много важни и уважавани държави и ще бъде нещо много важно. Той беше одобрен от ООН, това е страхотно и нещо голямо."

Приемането на текста е важна стъпка в укрепването на примирието между Израел и Хамас, заяви говорител на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. И подчерта, че това трябва да доведе до политически процес за решение с две държави. Израел продължава да се противопоставя на създаването на независима Палестина.

В изявление радикалната групировка Хамас отхвърли резолюцията с аргумента, че тя не зачита правата и исканията на палестинците и се опитва да наложи международна опека на Газа. Палестинската автономна власт призова за незабавно изпълнение на приетия документ. В самата Газа зимата донесе нови изпитания - наводнения, минусови температури, болести и недостиг на продукти от първа необходимост.

#план за мир на Тръмп #план за мир #Доналд Тръмп #войната в Близкия изток #Ивицата Газа

Последвайте ни

ТОП 24

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
1
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
2
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
3
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
5
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
6
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Близък изток

Многомилиардна сделка: САЩ продава изтребители F-35 на Саудитска Арабия
Многомилиардна сделка: САЩ продава изтребители F-35 на Саудитска Арабия
Съветът за сигурност на ООН ще гласува резолюция за Газа Съветът за сигурност на ООН ще гласува резолюция за Газа
Чете се за: 00:52 мин.
След частичното изтегляне на Израел: Връщат ли си Хамас контрола в Ивицата Газа? След частичното изтегляне на Израел: Връщат ли си Хамас контрола в Ивицата Газа?
Чете се за: 04:17 мин.
Хамас предаде още едно тяло на заложник на Израел Хамас предаде още едно тяло на заложник на Израел
Чете се за: 00:45 мин.
"Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания? "Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания?
Чете се за: 02:52 мин.
Какво е бъдещето на Ивицата Газа? Месец след примирието между Израел и Хамас - има ли отговор Какво е бъдещето на Ивицата Газа? Месец след примирието между Израел и Хамас - има ли отговор
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Предлагат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден транспорт
Предлагат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Опасно време: Предупреждение за ураганен вятър в Царево Опасно време: Предупреждение за ураганен вятър в Царево
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Дръзкият обир в студиото на ансамбъл "Чинари" –...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Бъдещето на Газа: Съветът за сигурност на ООН прие мирния план на...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Опасни селфита на фона на мизерия - кой е собственикът на сградата,...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ