Жълт код за значителни валежи и силен вятър във вторник

Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Ще бъде облачно и с валежи, по-значителни в Северна и Западна България, които ще продължат и през нощта срещу сряда. Ще духа умерен и силен южен вятър, с опасно силни пориви в югоизточната половина от страната. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, на места северно от планините и в Източна България между 12° и 16°, в София – около 9°, а максималните ще бъдат от 8°-9° в северозападните райони до 21° в югоизточните, в София – около 15°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно. След обяд и вечерта, главно по северното крайбрежие ще има валежи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад, особено по южното крайбрежие. Максималните температури ще са между 16° и 21°. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще е 3-4 бала, но с тенденция на отслабване.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2200-2300 метра от сняг, но в Западна Стара планина границата на снега ще бъде около 1600 метра, но вечерта ще се понижи към 1300-1400 метра. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.

През следващите дни температурите в страната ще са в широки граници, минималните ще са от 6°-7° в северозападните райони до 15°-16° в югоизточните, а максималните от 10°-12° на места в Западна България до 20°-21° в Източна.

В сряда в по-голямата част от страната ще се задържи облачно с валежи, значителни по количество на места в Западна България, Източните Родопи и централните и източните райони от Стара планина.

Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В Югоизточна България, където ще продължи да духа умерен до силен вятър от юг-югозапад, ще е почти без валежи.

В четвъртък, петък и събота ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Главно в планинските райони ще има и валежи, но ще са само на отделни места и с по-малки количества. В Източна България вятърът ще остане умерен, от юг. В останалата част от страната ще стихва и отново на места в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност.

