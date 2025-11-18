Ремонти променят движението в участъци по АМ "Струма" и "Тракия"

Промени на движението в участъци по автомагистралите "Струма" и "Тракия" заради ремонти.

От 8:00 до 17:00 часа се ограничава трафика в активната и аварийната лента при 58-ми километър на магистрала "Струма" в посока София. Там ще се извършва ремонт на фуги на виадукта в района на Дупница.

Междувременно започват и ремонтни дейности и в малко над 3-километрова отсечка по автомагистрала "Тракия".

В участъка между между 330-ти и 334-ти км на магистралата в област Бургас ще се работи по подмяна на асфалтовата настилка. Това налага трафикът да се пренасочва само в изпреварващата лента на отсечката.