БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Многомилиардна сделка: САЩ продава изтребители F-35 на Саудитска Арабия

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази

Доналд Тръмп ще приеме в Белия дом саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще приеме днес в Белия дом саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман.

Очаква се двамата лидери да финализират няколко споразумения за сътрудничество, включително пакт за отбрана, които бяха обсъдени по време на посещението на Тръмп в региона през май. В навечерието на визитата американският президент съобщи, че Вашингтон ще продаде изтребители F-35 на Саудитска Арабия. Рияд е поискал 48 самолета.

Многомилиардната сделка би означавала значителна промяна в политиката, която потенциално може да промени военния баланс в Близкия изток. Това е първото посещение на саудитския принц в Съединените щати след убийството през 2018 г. на журналиста Джамал Хашоги.

#Доналд Тръмп # Саудитска Арабия #изтребители F-35 #Мохамед бин Салман

Последвайте ни

ТОП 24

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
1
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
2
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
3
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна (СНИМКИ)
4
Кола с чуждестранна регистрация е паркирала в подлез във Варна...
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
5
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Украйна ще поръча от Франция 100 изтребителя "Рафал"
6
Украйна ще поръча от Франция 100 изтребителя "Рафал"

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Близък изток

СС на ООН прие плана на Тръмп за слагане на край на войната в Газа
СС на ООН прие плана на Тръмп за слагане на край на войната в Газа
Съветът за сигурност на ООН ще гласува резолюция за Газа Съветът за сигурност на ООН ще гласува резолюция за Газа
Чете се за: 00:52 мин.
След частичното изтегляне на Израел: Връщат ли си Хамас контрола в Ивицата Газа? След частичното изтегляне на Израел: Връщат ли си Хамас контрола в Ивицата Газа?
Чете се за: 04:17 мин.
Хамас предаде още едно тяло на заложник на Израел Хамас предаде още едно тяло на заложник на Израел
Чете се за: 00:45 мин.
"Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания? "Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за руската компания?
Чете се за: 02:52 мин.
Какво е бъдещето на Ивицата Газа? Месец след примирието между Израел и Хамас - има ли отговор Какво е бъдещето на Ивицата Газа? Месец след примирието между Израел и Хамас - има ли отговор
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание Бюджетът за 2026 година влиза за обсъждане в Народното събрание
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява интерес към активи на компанията Надпреварата за "Лукойл": "Шеврон" проявява интерес към активи на компанията
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Опасно време: Предупреждение за ураганен вятър в Царево Опасно време: Предупреждение за ураганен вятър в Царево
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Обраха ансамбъл "Чинари": Крадецът е задигнал архив от...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Цените на горивата: Най-голямо е поскъпването на дизела
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Институциите отбелязват ръст на сигналите за деца, правещи си...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ