Многомилиардна сделка: САЩ продава изтребители F-35 на Саудитска Арабия

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще приеме днес в Белия дом саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман.

Очаква се двамата лидери да финализират няколко споразумения за сътрудничество, включително пакт за отбрана, които бяха обсъдени по време на посещението на Тръмп в региона през май. В навечерието на визитата американският президент съобщи, че Вашингтон ще продаде изтребители F-35 на Саудитска Арабия. Рияд е поискал 48 самолета.

Многомилиардната сделка би означавала значителна промяна в политиката, която потенциално може да промени военния баланс в Близкия изток. Това е първото посещение на саудитския принц в Съединените щати след убийството през 2018 г. на журналиста Джамал Хашоги.