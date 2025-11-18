БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България ще търси позитивен край на едни кошмарни квалификации

от Веселин Михайлов
Футболистите на Александър Димитров ще се опитат да надигнат глава в пресявките за световното първенство срещу Грузия в мач, който може да гледате в ефира на БНТ.

Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Българският национален отбор по футбол ще сложи край на своето участие в квалификациите за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през 2026 година. Момчетата на Александър Димитров приемат Грузия в мач от последния шести кръг в група Е, а главен съдия е датчанинът Якоб Кеелет. Двубоят на Националния стадион „Васил Левски“ ще стартира от 21:45 часа, като ще бъде предаван на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 2. Студиото ни започва 45 минути по-рано.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Team Bulgaria (@team.bulgaria)


Българите ще се опитат да приключат малко по-позитивно тези пресявки, които се оказват кошмарни до този момент. „Лъвовете“ отдавна загубиха шансове да мечтаят за Мондиал 2026, а представянето им говори красноречиво. „Трикольорите“ се намират на последното четвърто място и все още не знаят какво е победа след пет изиграни мача, като нямат и точка в актива си, а головата разлика е отчайваща 1:18.

Представителният ни тим успя да даде признаци на живот преди няколко дни при визитата си на Турция в Бурса, където отстъпи с 0:2, но показа доста по-добро лице и имаше възможност да си тръгне поне с точката. От българските редици отсъства Радослав Кирилов, който е контузен и единственият с гол в тези пресявки.

Българите са на път да изпратят най-слабите си квалификации в своята история, затова евентуален успех над грузинците може да повдигне духа им за следващите пресявки, които ще бъдат за Лигата на нациите, където все още не са ясни техните съперници.

„Моят апел е да ни оставят да работим. Поредицата от автоголове е резултат и от напрежението. Ясно е, че трябва да работим под стрес, но нека той бъде върху мен, а не върху футболистите. Най-хубавото е стадионът да е пълен. В Турция и Испания атмосферата беше впечатляваща, но това идва от добрите им резултати. Нашата цел е да подобрим представянето си, за да върнем хората по трибуните“, коментира Димитров на пресконференцията преди мача.

Грузия също не може да се похвали с добро представяне във въпросните квалификации. Футболистите на Вили Саньол не успяха да затвърдят страхотните впечатления от европейското първенство в Германия през 2024 година, когато изненадаха, достигайки до осминафиналите. “Кръстоносците“ ще искат да забравят тези пресявки, тъй като заемат с третата позиция с един успех (б.а. – дошла именно срещу България през септември с 1:0), три поражения и 3 точки.

Самият Саньол заяви на пресконференцията, че в грузинския лагер мислят само за победата. Разбира се, най-сериозните имена в състава са Хвича Кварацхелия и Кварацхелия, които защитават цветовете съответно на Пари Сен Жермен и Ливърпул.

В исторически план двата отбора имат девет мача помежду си. България има предимство с четири победи срещу три за своя съперник, а равенствата са две. Все пак именно през септември Грузия спечели след 3:0 с лекота в Тбилиси и затвърди впечатленията, че сме далече от истината.

#квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година #Национален отбор на Грузия по футбол #Български национален отбор по футбол за мъже

