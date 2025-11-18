В чест на Фреди Меркюри: Британският кралски монетен двор представи специална монета

Британския кралски монетен двор представи специална монета от два паунда в чест на Фреди Меркюри.

От едната страна легендарният фронтмен на "Куин" е изобразен в характерна поза, заснета по време на концерт на стадион "Уембли" през 1968 г. Изписан е и подписът на певеца.

Налична и цветна монета, на която Меркюри е показан в типичния си стил - жълто яке и бял панталон с червени ивици. Сестрата на Фреди Меркюри - Кашмира Булсара лично изсече първата монета от специалната серия.

Новата монета е в продажба от днес. Тя е част от серията "Музикални легенди", с която до момента са удостоени Дейвид Бауи, Елтън Джон и Джордж Майкъл.