Омбудсманът иска от общината да преразгледа промените за синя и зелена зона

Ще бъдат ли оттеглени?
Обмудсманът Велислава Делчева иска Столична община да преразгледа и евентуално да оттегли промените в синята и зелената зона за паркиране, които се предвиждат.
Тези промени трябва да бъде широко обсъдени, смята още омбудсманът. Според Делчева няма анализ и оценка на социалния ефект от промените.
Не става ясно дали с парите ще бъдат построени буферни или подземни паркинги и ще се паркира около болниците, детските градини и училищата.
Не е предвиден гъвкав режим за паркиране - например от 30 минути. Като цяло, според нея измененията не са добре мотивирани.
Велислава Делчева - омбудсман: "Двойното скачане на цените в синя и зелена зона не става ясно защо се налага от 2 лева в момента предложението е да бъде 4 лева, това е точно двойно увеличение и не става ясно например, защо не е 3 лева. Финансовата обосновка за мен не е достатъчна и в този момент, в който ние се опитваме да успокоим хората,че с влизането на еврото няма да се повишават цените - това ми се струва необосновано и необмислено."