Омбудсманът иска от общината да преразгледа промените за синя и зелена зона

Обмудсманът Велислава Делчева иска Столична община да преразгледа и евентуално да оттегли промените в синята и зелената зона за паркиране, които се предвиждат.

Тези промени трябва да бъде широко обсъдени, смята още омбудсманът. Според Делчева няма анализ и оценка на социалния ефект от промените.

Не става ясно дали с парите ще бъдат построени буферни или подземни паркинги и ще се паркира около болниците, детските градини и училищата.

Не е предвиден гъвкав режим за паркиране - например от 30 минути. Като цяло, според нея измененията не са добре мотивирани.