БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Омбудсманът иска от общината да преразгледа промените за синя и зелена зона

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази

Ще бъдат ли оттеглени?

Омбудсманът иска от общината да преразгледа промените за синя и зелена зона
Слушай новината

Обмудсманът Велислава Делчева иска Столична община да преразгледа и евентуално да оттегли промените в синята и зелената зона за паркиране, които се предвиждат.

Тези промени трябва да бъде широко обсъдени, смята още омбудсманът. Според Делчева няма анализ и оценка на социалния ефект от промените.

Не става ясно дали с парите ще бъдат построени буферни или подземни паркинги и ще се паркира около болниците, детските градини и училищата.

Не е предвиден гъвкав режим за паркиране - например от 30 минути. Като цяло, според нея измененията не са добре мотивирани.

Велислава Делчева - омбудсман: "Двойното скачане на цените в синя и зелена зона не става ясно защо се налага от 2 лева в момента предложението е да бъде 4 лева, това е точно двойно увеличение и не става ясно например, защо не е 3 лева. Финансовата обосновка за мен не е достатъчна и в този момент, в който ние се опитваме да успокоим хората,че с влизането на еврото няма да се повишават цените - това ми се струва необосновано и необмислено."

#такси платено паркиране #зелена зона #синя зона #омбудсман

Последвайте ни

ТОП 24

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
1
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
2
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
4
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
5
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
6
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Регионални

Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
Катастрофа в Кресненското дефиле - движението е в една лента Катастрофа в Кресненското дефиле - движението е в една лента
Чете се за: 00:17 мин.
Металдетектор и десетки артефакти са открити при акция в Айтоско (СНИМКИ) Металдетектор и десетки артефакти са открити при акция в Айтоско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:15 мин.
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик
Чете се за: 02:12 мин.
Акция на полицията и НАП: Проверки на игрални зали във Варна Акция на полицията и НАП: Проверки на игрални зали във Варна
Чете се за: 03:05 мин.
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира работата на столичното летище
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Предлагат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден транспорт Предлагат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден транспорт
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Пожар гори в небостъргач в Загреб, 100 пожарникари се борят с огъня (ВИДЕО) Пожар гори в небостъргач в Загреб, 100 пожарникари се борят с огъня (ВИДЕО)
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Омбудсманът иска от общината да преразгледа промените за синя и зелена зона Омбудсманът иска от общината да преразгледа промените за синя и зелена зона
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Шест отклонени полета и пет отменени: Бурният вятър парализира...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Опасно време: Предупреждение за ураганен вятър в Царево
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Бъдещето на Газа: Съветът за сигурност на ООН прие мирния план на...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ