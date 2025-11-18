Вили Саньол: Стори ми се, че тимът на България бе по-стабилен срещу Испания и Турция

Селекционерът на Грузия Вили Саньол е видял подобрение в играта на България в мачовете срещу Испания и Грузия, водени от Александър Димитров.

Наставникът на грузинците си спомни мача в Тбилиси, като сега иска да види добра игра от възпитаниците си, още от първата минута.

"Винаги е трудно да правиш планове само за конкретен мач. В сравнение с предишния двубой ми се струва, че ще видим малко по-различна България. Гледах срещите срещу Испания и Турция и ми се стори, че отборът е по-стабилен, което означава, че на нас ще ни бъде по-сложно. Мисля, че в Тбилиси бяхме затруднени през първите 15 минути и нещата се успокоиха чак когато отбелязахме първия гол. Не сме забравили това начало на срещата и сега искам да сме на по-добро ниво от първата минута, а не 15-ата", сподели той в интервю за БНТ.

Според него играчите му ще покажат мотивация за победа, въпреки че загубиха шансове за класиране на световното първенство.

"Не искам изненади. Може би съм от по-старо поколение, но ако случайно някога не си мотивиран да играеш за страната си или имаш колебания, дали да го направиш на пълни обороти, то изобщо не бива да идваш на лагери на националния тим. Мотивацията няма да е проблем в този мач, гарантирам ви", добави треньорът.

Гледайте България - Грузия от 21:45 часа пряко по БНТ 1 и БНТ 3 и на нашия сайт. Студийната програма започва в 21:00 часа.

Вижте цялото интервю във видеото.