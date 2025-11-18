Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак полицията в Пазарджик

Сигнал за движещ се автомобил в насрещното по автомагистрала "Тракия" е вдигнал на крак полицията в Пазарджик тази нощ.

Автомобилът се е движел в отсечката между София и Пловдив.

Какво е установено досега?

Първият сигнал е изпратен около 20.00 часа за движещ се в насрещното автомобил около 80-километър на скоростната лента. Предполага се, че водачът се е заблудил от гъстата мъгла и се е включил по погрешка на магистралата.

Мъжът е на 70 години от село Калугерово. Книжката му е незабавно отнета, съобщиха от "Пътна полиция". Заради бързата реакция не се е стигнало до инцидент.

