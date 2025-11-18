БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак полицията в Пазарджик

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

Той се е движел в отсечката между София и Пловдив

Снимка: Снимката е илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сигнал за движещ се автомобил в насрещното по автомагистрала "Тракия" е вдигнал на крак полицията в Пазарджик тази нощ.

Автомобилът се е движел в отсечката между София и Пловдив.

Какво е установено досега?

Първият сигнал е изпратен около 20.00 часа за движещ се в насрещното автомобил около 80-километър на скоростната лента. Предполага се, че водачът се е заблудил от гъстата мъгла и се е включил по погрешка на магистралата.

Мъжът е на 70 години от село Калугерово. Книжката му е незабавно отнета, съобщиха от "Пътна полиция". Заради бързата реакция не се е стигнало до инцидент.

Вижте повече в прякото включване на Ангел Узунов

#автомобил в насрещното # АМ "Тракия"

Последвайте ни

ТОП 24

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
1
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
2
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
4
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
5
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
6
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Регионални

Омбудсманът иска от общината да преразгледа промените за синя и зелена зона
Омбудсманът иска от общината да преразгледа промените за синя и зелена зона
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
Чете се за: 01:35 мин.
Катастрофа в Кресненското дефиле - движението е в една лента Катастрофа в Кресненското дефиле - движението е в една лента
Чете се за: 00:17 мин.
Металдетектор и десетки артефакти са открити при акция в Айтоско (СНИМКИ) Металдетектор и десетки артефакти са открити при акция в Айтоско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:15 мин.
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик
Чете се за: 02:12 мин.
Акция на полицията и НАП: Проверки на игрални зали във Варна Акция на полицията и НАП: Проверки на игрални зали във Варна
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак полицията в Пазарджик Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак полицията в Пазарджик
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Кеймбриджкият речник избра думата на годината - коя е тя? Кеймбриджкият речник избра думата на годината - коя е тя?
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Предлагат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Пожар гори в небостъргач в Загреб, 100 пожарникари се борят с огъня...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Бюджет 2026 влиза в НС: Парламентарните комисии обсъждат план-сметката
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Бъдещето на Газа: Съветът за сигурност на ООН прие мирния план на...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ