Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак полицията в Пазарджик

Той се е движел в отсечката между София и Пловдив
Сигнал за движещ се автомобил в насрещното по автомагистрала "Тракия" е вдигнал на крак полицията в Пазарджик тази нощ.
Автомобилът се е движел в отсечката между София и Пловдив.
Какво е установено досега?
Първият сигнал е изпратен около 20.00 часа за движещ се в насрещното автомобил около 80-километър на скоростната лента. Предполага се, че водачът се е заблудил от гъстата мъгла и се е включил по погрешка на магистралата.
Мъжът е на 70 години от село Калугерово. Книжката му е незабавно отнета, съобщиха от "Пътна полиция". Заради бързата реакция не се е стигнало до инцидент.
Вижте повече в прякото включване на Ангел Узунов