Опасност за шофьорите: Тунел "Дупница" на главния път Е-79 продължава да тъне в мрак

Тунел "Дупница" на главния път Е-79 продължава да тъне в мрак. Въпреки че миналата седмица двете тръби на съоръжението бяха почистени и пребоядисани, в тръбата в посока Кулата почти липсва всякакво осветление, което повишава риска от инциденти.

Повече от 5 години в тръбата от София към Дупница има редица проблеми с осветлението, светещите лампи от година на година стават все по-малко.

- Почти всички не светят. - От 4-5 години, поне доколкото аз знам, пък може да е и повече. - Не може тука има, тука няма… През деня е по-опасно, защото слънцето, ти си заслепен от слънцето и влизаш от един път в неосветен тунел и вътре е адска тъмнина, не можеш да се ориентираш в първия момент. Сега напоследък пак едната тръба беше осветлението почти на нула може да се каже.

Миналата седмица съоръжението беше затворено за почистване и боядисване. Шофьорите смятат, че моментът е бил добър и за подмяна на осветлението, което обаче така и не се случи.

- Хубаво беше да се направи, да, иначе е почистен, боядисан, добре е. Валери Здравков: "Не е никак сложно, а сигурно не е и скъпо. Това е нещо, което няма лошо да се подобри. Натоварен е, то се видя с двата дни, дето правиха ремонт на тунела, града се задръсти, буквално, стана каша."

От Агенция "Пътна инфраструктура" отговориха на въпроса кога дългогодишният проблем ще бъде решен. През 2026 година подготвят обществена поръчка за избор на изпълнител на проектиране и основен ремонт на тунел "Дупница". Той ще включва нова настилка, маркировка и високоефективно LED-осветление.

снимки: БНТ

Междувременно за по-добра видимост в тръбата от София са поставени светлоотразители, а за допълнителна безопасност ограничението на скоростта е 60 км/ч.