Прокуратурата поиска справедливо наказание за Лена Бориславова, като отбеляза, че чистото съдебно минало е сериозно смекчаващо вината обстоятелство.

Пред съда Бориславова заяви, че не е извършила престъпление. В обясненията си посочи, че всички в сдружението за запазване на плаж Корал са били наясно, че Кирил Петков е напуснал, за да стане министър. Бориславова обясни още, че е държала електронния подпис на бюрото си с написана парола до него. Било възможно всеки, освен нея, да го използва.

Според Бориславова нямало смисъл да се използват неистински документи за напускането на Петков, тъй като чл.13 от Устава на "Да запазим Корал" прекратяването на членството ставало със заявление за напускане, без да е нужно съгласие и решение на други.