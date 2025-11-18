БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Прокуратурата поиска справедливо наказание за Лена Бориславова

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази
Прокуратурата поиска справедливо наказание за Лена Бориславова
Слушай новината

Прокуратурата поиска справедливо наказание за Лена Бориславова, като отбеляза, че чистото съдебно минало е сериозно смекчаващо вината обстоятелство.

Пред съда Бориславова заяви, че не е извършила престъпление. В обясненията си посочи, че всички в сдружението за запазване на плаж Корал са били наясно, че Кирил Петков е напуснал, за да стане министър. Бориславова обясни още, че е държала електронния подпис на бюрото си с написана парола до него. Било възможно всеки, освен нея, да го използва.

Според Бориславова нямало смисъл да се използват неистински документи за напускането на Петков, тъй като чл.13 от Устава на "Да запазим Корал" прекратяването на членството ставало със заявление за напускане, без да е нужно съгласие и решение на други.

#Лена Бориславова #съдебно дело

Последвайте ни

ТОП 24

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
1
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
2
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
3
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
4
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик
5
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява...
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
6
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Сигурност и правосъдие

Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
6439
Чете се за: 04:25 мин.
Казусът "Корал": Тръгва делото срещу депутата от ПП-ДБ Лена Бориславова Казусът "Корал": Тръгва делото срещу депутата от ПП-ДБ Лена Бориславова
Чете се за: 01:02 мин.
Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател
Чете се за: 02:50 мин.
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман
Чете се за: 03:07 мин.
Ново заседание по делото "Дебора" Ново заседание по делото "Дебора"
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Бюджетната комисия прие за първо четене бюджета на общественото осигуряване Бюджетната комисия прие за първо четене бюджета на общественото осигуряване
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Бюджет 2026 влиза в НС: Парламентарните комисии обсъждат план-сметката
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Предлагат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Кеймбриджкият речник избра думата на годината - коя е тя?
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ