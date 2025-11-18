Оранжев и жълт код за проливни валежи в сряда

Предупреждение за опасно силен южен вятър остава в сила и в следобедните часове в югоизточната половина от страната. Ще продължат и валежите, като по-значителни количества се очакват в Северна и Западна България. Максималните температури ще са от 8-9° в северозападните райони, където ще продължи да прониква по-студен въздух, до 21 в югоизточните, в София – около 15.

През следващото денонощие времето в страната ще се задържи облачно с валежи от дъжд, значителни по количество на места в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи. На по-малко места и по-малко по количество ще са валежите в югоизточните, а утре през деня и в северозападните райони.

В югоизточните райони и на север от планините ще продължи да духа временно силен южен вятър и там максималните температури ще бъдат – между 16 и 21°, В останалата част от страната от 7° в северозападните райони до 15 в югозападните, в София– около 12°.

В планините ще продължи да духа силен, по високите - бурен югозападен вятър. Ще бъде с валежи, по-значителни в масивите в Югозападна България и в централните и източните райони от Стара планина.

В дните до края на седмицата времето в по-голямата част от страната, с изключение на северозападните райони, ще остане необичайно топло за това време от годината, особено в Източна България, където ще продължи да духа умерен и силен южен вятър. Ще има и слънчеви часове, но и валежи, вече на по-малко места, главно в планинските и западните райони от страната.