Димитър Димитров: Възможността да се изгради един сериозен отбор е голяма

Димитър Димитров-Херо даде първата си пресконференция като старши треньор на Ботев Пловдив. 66-годишният специалист сподели, че желанието му е да завърши треньорската си кариера в Пловдив.

"В последните няколко години съм имал няколко предложения от Ботев Пловдив, но поради една или друга причина не се е стигало до моето идване. В един момент бях "господин за един ден". След последната покана и виждайки какво е желанието на ръководството за изграждането на един европейски отбор, аз се съгласих, въпреки тежката ситуация в момента. Имаше възможност този отбор да не съществува. Трябваше да се прави селекция в рамките на няколко дни. Съвсем нормално е да се допускат неточности в селекцията. Вярвам в бъдещето, възможностите и ръководството. Възможността да се изгради един сериозен отбор е голяма", започна Херо и допълни:

"Когато видя някакви нередности, ще реагирам. Притеснявам се единствено за наказанията. Съдиите трябва да имат предвид, че аз няма да търпя неточности и подмолни действия срещу нашия отбор". "Много е тежка ситуацията. На базата на това, че са допуснати неточности в селекцията, първо трябва да се освобождават хора. На мен ще ми трябват поне няколко човека, за да повдигна нивото на нашия отбор. Работя по този въпрос и се надявам зимната подготовка да влязат няколко души на определени позиции. Сега има определен дисбаланс в състава. Не мога с една тренировка да преценя кой трябва да бъде отстранен. Имам много информация от моите колеги, но искам да имам някакъв директен контакт, за да се запозная с качеството на тези момчета", каза още Димитров относно сегашния състав на "жълто-черните". "Щабът, с който разполагаме, е достатъчен за мен. Не ми трябват повече хора. Скоро ще излезем с информация за поста спортен директор. Човек, с когото трябва да имаме еднакви разбирания. Националният отбор си има треньор и сме длъжни да подкрепяме. В момента съм в Ботев Пловдив, така че няма смисъл да коментираме тази тема".

Относно предстоящия двубой с ЦСКА в събота, който ще бъде официален дебют за Херо, той заяви: "Трябва да се противопоставим по всякакъв начин срещу ЦСКА. До 13 декември, когато ни е последният мач, моето присъствие е малко по-символично. Нито селекция, нито познавам всички футболисти. Моята работа ще бъде основно след Нова година, когато сглобим някакъв отбор. Тогава може да се види ролята на един треньор. Това изисква доста време".

"Философията на Ботев винаги е била да играе офанзивен футбол. Тази година ще боледуваме. Не мога да обещая неща, които ще се случат, защото ще бъде нереално. Да дадем основата на следващата година, в която да се борим за евротурнирите. Всеки български треньор иска да има повече момчета от школата. Това място те трябва сами да си го извоюват. Ще имаме възможност да работим с тях. Още вчера им казах, че ще имам допълнителна индивидуална работа с младите футболисти", продължи той и призна: