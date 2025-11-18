Глобален срив на "Cloudflare" направи недостъпни сайтове у нас и по света

Американската компания "Cloudflare", която предоставя облачни услуги за интернет свързаност и сигурност, има определен проблем.

Огромен сегмент от скритата част на интернет инфраструктурата се срина и стана причина за съобщения за грешки в милиони уеб сайтове, и невъзможност за отварянето и администрирането им. Проблемът е в глобален мащаб. Редица платформи, сред които "Екс: и OpenAI, докладваха за сривове и за невъзможност за обновяване на информацията.

Малко след 14 часа българско време, от "Cloudflare" заявиха, че има частично възстановяване на услyгите, но редица клиенти докладват, че броят на сумарно генерираните грешки остава значителен.

Усилията по цялостното саниране на мрежите продължават. От компанията добавиха, че продължават да разследват причините, довели до проблема.