БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Глобален срив на "Cloudflare" направи недостъпни сайтове у нас и по света

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази
потребители цяла българия останаха без телефон интернет часове заради срив мрежата мобилен оператор
Слушай новината

Американската компания "Cloudflare", която предоставя облачни услуги за интернет свързаност и сигурност, има определен проблем.

Огромен сегмент от скритата част на интернет инфраструктурата се срина и стана причина за съобщения за грешки в милиони уеб сайтове, и невъзможност за отварянето и администрирането им. Проблемът е в глобален мащаб. Редица платформи, сред които "Екс: и OpenAI, докладваха за сривове и за невъзможност за обновяване на информацията.

Малко след 14 часа българско време, от "Cloudflare" заявиха, че има частично възстановяване на услyгите, но редица клиенти докладват, че броят на сумарно генерираните грешки остава значителен.

Усилията по цялостното саниране на мрежите продължават. От компанията добавиха, че продължават да разследват причините, довели до проблема.

#Cloudflare #глобален срив

Последвайте ни

ТОП 24

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
1
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
2
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик
3
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява...
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
4
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
5
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
6
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: По света

Дупката в бюджета на Русия: Планира се по-голям дефициt и удар за малкия и средния бизнес
Дупката в бюджета на Русия: Планира се по-голям дефициt и удар за малкия и средния бизнес
Кремъл: Русия няма да участва в преговорите за Украйна в Турция Кремъл: Русия няма да участва в преговорите за Украйна в Турция
Чете се за: 01:15 мин.
Кеймбриджкият речник избра думата на годината - коя е тя? Кеймбриджкият речник избра думата на годината - коя е тя?
Чете се за: 01:45 мин.
Угасен е пожарът на кораба край Измаил след руската атака с дронове Угасен е пожарът на кораба край Измаил след руската атака с дронове
Чете се за: 00:57 мин.
Пожар гори в небостъргач в Загреб, 100 пожарникари се борят с огъня (ВИДЕО) Пожар гори в небостъргач в Загреб, 100 пожарникари се борят с огъня (ВИДЕО)
Чете се за: 01:47 мин.
Планът на Зеленски - ще пътува до Турция, за да съживи преговорите за Украйна Планът на Зеленски - ще пътува до Турция, за да съживи преговорите за Украйна
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Съдът оправда Лена Бориславова по делото за документна измама Съдът оправда Лена Бориславова по делото за документна измама
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Бюджетната комисия прие за първо четене бюджета на общественото осигуряване Бюджетната комисия прие за първо четене бюджета на общественото осигуряване
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Глобален срив на "Cloudflare" направи недостъпни сайтове...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл",...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Бюджет 2026 влиза в НС: Парламентарните комисии обсъждат план-сметката
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Предлагат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ