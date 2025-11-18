Дупката в бюджета на Русия: Планира се по-голям дефициt и удар за малкия и средния бизнес

Държавната дума прие на второ четене бюджета на Русия за периода 2026-2028 година. Кризисен ли ще бъде той при заложена инфлация не повече от 4% и Брутен вътрешен продукт, който се увеличава всяка година с по около 20 трилиона рубли или около 213 милиарда евро.

Спорeд западни експерти, недостигът на средства е сериозен и се мислят варианти как да бъдат осигурени повече пари, включително и с въвеждането на данък върху смартфони и лаптопи.

"Уважаеми колеги, в условия на предизвикателства, заплахи, санкции, ние с вас трябва да направим всичко, за да може гражданите ни да нямат нужда от нищо. Дайте резултата. Зз - 353, против - един, въздържали се - 53. Законопроектът за федералния бюджет за периода 2026-2028 година, на второ четене е приет", каза Вячеслав Володин, председател на руската Дума.

По думите на Володин, депутатите искат "качествена" план-сметка, и в обсъждането й участват всички парламентарни формации. След две години на крехък ръст, руската икономика се забавя. Цените на петрола падат, заложен е бюджетен дефицит, по план военните разходи няма да се променят в следващите 3 години. Руската власт твърди, че е подготвена за всякакви ситуации.

"Трябва да сме подготвени за лошите сценарии, те са основно два. Проинфлационният - комбинация от външни и вътрешни фактори, при която търсенето ще се ускорява, а предлагането няма да успява да догонва. А в рисковия сценарий представяме политики, в случай, че търговските войни по света доведат до пълномащабна глобална криза", коментира Елвира Набиулина, управител на Руската Централна Банка.

Икономистите са наясно с картината, но се опитват да смекчат тъмните й краски.

"Да, имаме определен бюджетен дефицит. Но трите основни направления - отбрана, социална сфера и развитие на технологиите - са запазени. Трябва да се обърне внимание, че бюджетът се формира при много сложни външни условия. Като се започне от наложените санкции, от недостатъчната динамика на ръста на цените на петрола, имаме и стагнация на вноса и износа", заяви Дмитрий Райховски, икономист.

Кремъл се нуждае от пари - за да финансира войната, но и за да се движи държавата. Предлага се увеличение на ДДС от 20 на 22%. Пада и прагът, за фирмите, които трябва да се регистрират по ДДС. В бюджета е заложен и ръст на акцизите на алкохола и тютюневите изделия, увеличават се таксите за издаване на шофьорски книжки, обмисля се и данък за дигиталните устройства, включително смартфони и лаптопи, който ще бъде около 50 евро. И това са само част от заложените в бюджета мерки. Руснаците с неохота признават, че положението не е добро.

"Надяваме се, че ще става по-добре. Не искаме да става по-лошо. Но дори да запазим сегашното си положение - това ще бъде добър резултат." "Мисля, че имаме спад в икономиката. Едва ли ще бъде катастрофа, но и нищо кой знае колко хубаво.

Третото, финално гласуване на бюджета, е планирано за 20 ноември.