Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ

Сръбската петролна компания НИС е поискала от Министерството на финансите на Съединените щати нов специален лиценз за продължаване на дейността, обяви сръбският министър на енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович.

На 11 ноември тя съобщи, че руските собственици на НИС са уведомили американската Служба за контрол на чуждестранните активи за готовността си да прехвърлят контрола над компанията на трета страна.

Руската "Газпром нефт" контролира 44,9% от НИС, "Газпром" - 11,3%, а Сърбия притежава 29,9%, останалата част се държи от малки акционери.

Засега нито Сърбия, нито Русия огласяват, която е третата страна, която би купила руските акции.

Новият лиценз, който е поискала сръбската НИС, ще й позволи да продължи дейността си по време на преговорите за смяна на собствеността.

Банките вече спряха да обработват плащанията на НИС, а хърватският тръбопровод "Янаф" не доставя суров петрол до рафинерията.

Според прогнозите, без нови доставки на суров петрол, рафинерията няма да може да работи след 25 ноември.