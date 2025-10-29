Край на загубените пратки и писма: Всеки имот в страната ще има свой уникален пощенски код

Всеки имот в страната ще има свой уникален пощенски код от следващата година. Новата система в момента е в процес на тестване.

Системата ще бъде достъпна през уебсайт, а пощенският код може да бъде търсен по адрес, по кадастрален номер или по географски координати.

С новия код ще има по-голяма точност на доставките на куриерите до посочения от клиентите адрес.

Край на загубените пратки, писма или лутането на куриери. Или поне се надяваме това да се случи. С новата система и уникалния пощенски код за всеки офис или жилище от комисията за регулиране на съобщенията си поставят ясна цел - да улеснят пътя на доставките.

Познатите ни пощенски кодове за цяло населено място или район днес водят до обърквания. В много случаи различни села споделят един и същи пощенски код. В едно населено място често има няколко улици с еднакво име.

"Стандартният пощенски код е създаден за обособяване на група от адреси, тоест всички адреси в тази група имат един и същи пощенски код. При EIRCODE всеки адрес ще има различен пощенски код", заяви Венцислав Трендафилов, гл. експерт в дирекция "Оперативна дейност" към "Български пощи" ЕАД. "В пощенския код, който сме създали и започнали да тестваме, са включени и GPS координатите на съответния обект. Това би помогнало на всички администрации, които имат за цел и задача да достигнат до точния обект по най-бързия начин и по най-краткия маршрут. Тоест, това би помогнало и на бърза помощ, това би помогнало и на полицията", коментира Иван Димитров, председател на комисията за регулиране на съобщенията.

Новият код се състои от две части - първата запазва познатите четири цифри на съответния район, а новата комбинация от букви и цифри се генерира от системата автоматично за всеки конкретен адрес. Буквите във втората част са подбрани така, че да се четат еднакво на кирилица и латиница.

"Дават допълнителна информация за местонахождението, за вида на адресирания обект и за начина, по който това нещо може да се създаде като маршрут за доставка", допълни Иван Димитров, председател на комисията за регулиране на съобщенията.

Кодът дава информация и за вида имот - дали е жилище или офис, а също и географска ширина и дължина, тоест всички GPS координати. Досегашната система не е променяна от половин век.

"Новата система няма да засегне много Български пощи, но ще бъде сериозен плюс за куриерския бизнес, където ще помогне за подобряване на сортировъчните процеси, доставката на пратки, особено за т. нар. последна миля, където ще може по-бързо и по-лесно да се намират адресите", каза още Венцислав Трендафилов, гл. експерт в дирекция "Оперативна дейност" към "Български пощи" ЕАД.

Надеждно решение за пощенски услуги, навигация, търговия и спешна помощ.