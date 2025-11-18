БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика

Спорт
Гледайте битките за отличията на 30 ноември в ефира на БНТ 3! Финалите при девойките са от 10:30 ч., а при жените от 12:30.

25 години след първото световно първенство по естетическа групова гимнастика България е домакин на най-големия форум в този спорт.

С участието на рекордните 30 държави, 40 отбора при девойките и 38 при жените.

Всички те се събират в Самоков, за да определят световните шампиони за 2025 година.

Българките имат богата история и отлична подготовка.

Ще ни зарадват ли със световни отличия в новото спортно бижу – зала "СамЕлион".

Гледайте финалите на 30 ноември от 10:30 и от 12:30 ч.! На живо по БНТ 3!

#Световно първенство по естетическа групова гимнастика в Самоков 2025 г.

