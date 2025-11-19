БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Мъж се похвали в мрежата - гледал 200 пепелянки, прокуратурата започна разследване

У нас
Това е защитен вид, а незаконното му отглеждане е престъпление по НК

Мъж се похвали в мрежата - гледал 200 пепелянки, прокуратурата започна разследване
Окръжната прокуратура във Велико Търново разследва сигнал за незаконно отглеждане от физическо лице на двеста отровни влечуги от защитен вид.

Сигналът е от Регионалната екологична инспекция във Велико Търново. Тя е била сезирана по електронната поща за мъж, който се хвали в социалните мрежи, че притежава над 200 змии от вида Пепелянка. Това е защитен вид, а незаконното му отглеждане е престъпление по Наказателния кодекс.

От прокуратурата потвърдиха за проверката, но отказват да назоват населеното място, където незаконно се отглеждат пепелянките, защото разследването, възложено на полицията, не е приключило.

Законът предвижда лишаване от свобода до три години или пробация и глоба от 2000 до 10 000 лева. Ако се установи търговия със защитения вид змии, предвиденото наказание е лишаване от свобода до пет години и глоба от 2000 до 20 000 лева.

Клиент намушка с нож таксиметров шофьор - хазарт е в основата на опита за убийство
Клиент намушка с нож таксиметров шофьор - хазарт е в основата на опита за убийство
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
Металдетектор и десетки артефакти са открити при акция в Айтоско (СНИМКИ) Металдетектор и десетки артефакти са открити при акция в Айтоско (СНИМКИ)
Дръзкият обир в студиото на ансамбъл "Чинари" – откраднати са скъпа техника и безценен архив Дръзкият обир в студиото на ансамбъл "Чинари" – откраднати са скъпа техника и безценен архив
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик
Обраха ансамбъл "Чинари": Крадецът е задигнал архив от звукозаписното студио Обраха ансамбъл "Чинари": Крадецът е задигнал архив от звукозаписното студио
