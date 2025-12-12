БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 01:05 мин.
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разбиха престъпна група, занимавала се с измамна инвестиционна дейност

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази

Групата управлявала няколко колцентъра в София и заблуждавала граждани на ЕС да инвестират в привидна търговия с регулирани финансови инструменти

Разбиха престъпна група, занимавала се с измамна инвестиционна дейност
Снимка: Архив/
Слушай новината

Разбиха организирана престъпна група, ръководила колцентрове за измамни онлайн инвестиции, нанасящи значителни вреди на граждани от Европейския съюз. Мащабната операция е проведена на 11 декември 2025 г. в София под ръководството на Софийската градска прокуратура.

В акцията са участвали следователи от СГП и Националната следствена служба, служители на ДАНС, ГДБОП, ГД "Национална полиция", както и представители на Guardia Civil от Кралство Испания.

Групата, в която участват български и чужди граждани, е управлявала от средата на 2022 г. няколко колцентъра в София, чрез които граждани на ЕС са били въвеждани в заблуждение да инвестират средства в привидна търговия с регулирани финансови инструменти.

В хода на разследването са извършени координирани проверки, претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели с цел преустановяване на дейността на структурите, съпричастни към мащабни схеми за въвеждане в заблуждение и неправомерно извличане на финансови средства от пострадали лица в чужбина.

Иззети са над 20 мобилни телефона, множество симкарти, повече от 30 флашки, персонални компютри, хард дискове, тефтери с ръчни записки и списъци със служители. Открити са още наркотични вещества, 17 кюлчета инвестиционно злато с единична стойност около 7000 лв., над 45 000 лв. в брой, както и пет хардуерни криптопортфейла. В един от тях са намерени криптоактиви на стойност над 230 000 щатски долара, иззети със съдействието на отдел "Киберпрестъпления" към НСлС.

#привидна търговия #измамна инвестиционна дейност #престъпна група

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
2
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
5
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
6
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
2
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
6
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет

Още от: Криминално

Заловиха 4 души при опит да прекарат над 70 кг марихуана през границата с Турция
Заловиха 4 души при опит да прекарат над 70 кг марихуана през границата с Турция
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
8389
Чете се за: 01:05 мин.
Разследват масов вандалски акт на Централните софийски гробища Разследват масов вандалски акт на Централните софийски гробища
Чете се за: 02:45 мин.
Иззеха над 360 литра нелегален етилов алкохол във Варна Иззеха над 360 литра нелегален етилов алкохол във Варна
Чете се за: 01:22 мин.
Задържан е сръбски шофьор на тир за причиняване на телесна повреда на полицай на "Капитан Андреево" Задържан е сръбски шофьор на тир за причиняване на телесна повреда на полицай на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:22 мин.
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев" Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев"
10949
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на кабинета "Желязков" (ОБЗОР)
Единодушно с 227 гласа: Народното събрание прие оставката на...
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и неговите заместници Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и неговите заместници
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Разбиха престъпна група, занимавала се с измамна инвестиционна дейност Разбиха престъпна група, занимавала се с измамна инвестиционна дейност
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Тежко е състоянието на двамата пострадали при катастрофата на...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Протестът на гръцките фермери отново спря товарния трафик през...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Вече седмица на котва край Ахтопол: Кога ще бъде изтеглен танкерът...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
С иновативна процедура: Ортопеди замразиха тумор в бедрената кост...
Чете се за: 02:30 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ