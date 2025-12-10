Задържан е сръбски шофьор на тир за причиняване на телесна повреда на полицай на "Капитан Андреево"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шофьор на тир със сръбско гражданство е задържан за причиняване на телесна повреда на полицай от Районното управление в Свиленград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Вчера около 16:00 часа в близост до изхода за село Капитан Андреево патрул в състав от управлението в града е патрулирал във връзка със създалата се опашка и увеличен трафик към Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" на тежкотоварни автомобили.

Униформени полицаи са уведомили сръбски водач на тир, който се опитвал да изпревари останалите чакащи товарни коли, че трябва да се нареди на опашката за преминаване. Шофьорът се противопоставил и проявил агресия. Посегнал е и е съборил на земята младши инспектор от управлението. Последвало е незабавното му задържане до 24 часа в местния арест. По случая е образувано бързо производство.

В района на опашката от товарни автомобили на магистрала "Марица" в посока Турция, близките пътни възли и преди граничните пунктове с Турция "Капитан Андреево и с Гърция "Капитан Петко войвода" патрулират шест полицейски екипа, уточниха от полицията.

