БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Иззеха над 360 литра нелегален етилов алкохол във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази

Бил е предназначен за продажба

Иззеха над 360 литра нелегален етилов алкохол във Варна
Снимка: Териториална дирекция "Митница" - Варна
Слушай новината

Митнически служители във Варна иззеха близо 367 литра етилов алкохол и 3 нерегистрирани съоръжения за изваряване при проверка в поземлен имот и частен дом с общи собственици. Имотът се намира в селище в община Долни Чифлик, област Варна.

На територията на имота инспекторите установяват в бивш специализиран малък обект за дестилиране с прекратена регистрация три съоръжения за изваряване на ракия в работен режим и близо 92 литра изварен етилов алкохол. Съоръженията са демонтирани и иззети, както и етиловият алкохол. При продължилата проверка в жилищен имот на същите собственици са открити в приземен етаж още 275 литра етилов алкохол с характеристики на ракия, съхраняван в дървени бъчви, пластмасови туби и стъклени съдове при лоши хигиенни условия. Собствениците на имота не са представили документи за платен или обезпечен акциз за алкохола.

По оперативна информация задържаният етилов алкохол е бил предназначен за продажба.

По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда под надзора на Районна прокуратура - Варна.

#митничари #нелегален алкохол #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
2
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР)
3
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
4
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата "Хасърджиев"
5
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...
Започва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов
6
Започва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
2
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
5
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Криминално

Задържан е сръбски шофьор на тир за причиняване на телесна повреда на полицай на "Капитан Андреево"
Задържан е сръбски шофьор на тир за причиняване на телесна повреда на полицай на "Капитан Андреево"
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев" Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев"
9637
Чете се за: 01:22 мин.
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични данъчни измами за над 13 милиона евро 80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични данъчни измами за над 13 милиона евро
Чете се за: 02:35 мин.
Полицията откри домашна нарколаборатория в бургаския кв. "Победа" (СНИМКИ) Полицията откри домашна нарколаборатория в бургаския кв. "Победа" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
Чете се за: 00:45 мин.
Оставиха в ареста трима от четиримата обвиняеми по делото за убийството на млад мъж в Мадан Оставиха в ареста трима от четиримата обвиняеми по делото за убийството на млад мъж в Мадан
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Шестият вот на недоверие: Как протичат дебатите в парламента?
Шестият вот на недоверие: Как протичат дебатите в парламента?
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
Национален протест на медици: Искат по-високи заплати Национален протест на медици: Искат по-високи заплати
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Обезопасяват изпочупените на масовия протест плочки на Ларгото Обезопасяват изпочупените на масовия протест плочки на Ларгото
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
"Мамник" започва на 8 януари по БНТ "Мамник" започва на 8 януари по БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Бюджет 2026 на фокус: Комисиите в НС разглеждат план-сметката за...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Спират водата в части на София - вижте къде
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Зеленски обяви, че е готов за избори
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Пицата, пастата и десертите в Италия: Ще бъдат ли включени в...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ