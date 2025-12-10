Иззеха над 360 литра нелегален етилов алкохол във Варна

Митнически служители във Варна иззеха близо 367 литра етилов алкохол и 3 нерегистрирани съоръжения за изваряване при проверка в поземлен имот и частен дом с общи собственици. Имотът се намира в селище в община Долни Чифлик, област Варна.

На територията на имота инспекторите установяват в бивш специализиран малък обект за дестилиране с прекратена регистрация три съоръжения за изваряване на ракия в работен режим и близо 92 литра изварен етилов алкохол. Съоръженията са демонтирани и иззети, както и етиловият алкохол. При продължилата проверка в жилищен имот на същите собственици са открити в приземен етаж още 275 литра етилов алкохол с характеристики на ракия, съхраняван в дървени бъчви, пластмасови туби и стъклени съдове при лоши хигиенни условия. Собствениците на имота не са представили документи за платен или обезпечен акциз за алкохола.

По оперативна информация задържаният етилов алкохол е бил предназначен за продажба.

По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда под надзора на Районна прокуратура - Варна.