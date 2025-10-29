И "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" остават без фирма за сметопочистване

Столичните квартали "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" остават без фирма за сметопочистване, след като общината прекрати обществената поръчка за сметосъбиране. Как ще се събира боклукът в тях?

След "Люлин' и "Красно село" сега изправени пред кризата с боклука ще са още три района - "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". Причината - единственият кандидат се е отказал.

"Меко казано е съмнително, когато си единствен участник, един вид сигурен победител, сам да се откажеш от участие в тази процедура", заяви Надежда Бобчева, заместник-кмет по екология в Столичната община.

По думите на Бобчева в момента се готвят различни варианти. Предстоят и разговори с тримата районни кметове.

"Никой от тях не желае техните жители да плащат по-висока такса смет и се надявам да намерим разумно решение. Една от опциите е пряко договаряне, друга да действаме като в районите "Люлин" и "Красно село", допълни Надежда Бобчева, заместник-кмет по екология в Столичната община.

Според Борис Бонев решението да се прекрати обществената поръчка за сметосъбиране в Зона 3 е стъпка в правилната посока.

"Битката с мафията е важна, но трябва да се води професионално и тези, които я водят да са подготвени. Много се надявам, че в края на тази епопея, няма да се окаже, че Терзиев не е водил битка с мафията, а битка с високите цени на мафията. Искаме общината да чисти. Само така можем да гарантираме, че нечисти икономически интереси няма да ограбват общинския бюджет", коментира Борис Бонев, общински съветник от "Спаси София".

Иван Таков е на мнение, че общинското дружество "Софекострой" все още няма капацитет.

"Може да се говори и мисли да се подпише договор с общинското дружество, но то няма капацитет, ние отпуснахме 9 милиона, но техника и работна ръка за толкова кратко време не може да се намери", каза още Иван Таков, общински съветник от БСП.

Надежда Бобчева обясни, че цената, която са получи за Зона 1, която включва районите "Средец" "Лозенец" и "Студентски" е най-високата до сега - 379 лева без ДДС. По думите ѝ цената е необосновано висока и предстои разглеждане на различни варианти.