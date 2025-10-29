БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:52 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

И "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" остават без фирма за сметопочистване

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази

Как ще се събира боклукът в тях?

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Столичните квартали "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" остават без фирма за сметопочистване, след като общината прекрати обществената поръчка за сметосъбиране. Как ще се събира боклукът в тях?

След "Люлин' и "Красно село" сега изправени пред кризата с боклука ще са още три района - "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". Причината - единственият кандидат се е отказал.

"Меко казано е съмнително, когато си единствен участник, един вид сигурен победител, сам да се откажеш от участие в тази процедура", заяви Надежда Бобчева, заместник-кмет по екология в Столичната община.

По думите на Бобчева в момента се готвят различни варианти. Предстоят и разговори с тримата районни кметове.

"Никой от тях не желае техните жители да плащат по-висока такса смет и се надявам да намерим разумно решение. Една от опциите е пряко договаряне, друга да действаме като в районите "Люлин" и "Красно село", допълни Надежда Бобчева, заместник-кмет по екология в Столичната община.

Според Борис Бонев решението да се прекрати обществената поръчка за сметосъбиране в Зона 3 е стъпка в правилната посока.

"Битката с мафията е важна, но трябва да се води професионално и тези, които я водят да са подготвени. Много се надявам, че в края на тази епопея, няма да се окаже, че Терзиев не е водил битка с мафията, а битка с високите цени на мафията. Искаме общината да чисти. Само така можем да гарантираме, че нечисти икономически интереси няма да ограбват общинския бюджет", коментира Борис Бонев, общински съветник от "Спаси София".

Иван Таков е на мнение, че общинското дружество "Софекострой" все още няма капацитет.

"Може да се говори и мисли да се подпише договор с общинското дружество, но то няма капацитет, ние отпуснахме 9 милиона, но техника и работна ръка за толкова кратко време не може да се намери", каза още Иван Таков, общински съветник от БСП.

Надежда Бобчева обясни, че цената, която са получи за Зона 1, която включва районите "Средец" "Лозенец" и "Студентски" е най-високата до сега - 379 лева без ДДС. По думите ѝ цената е необосновано висока и предстои разглеждане на различни варианти.

#кризата с боклука #боклука в София #район "Подуяне" #"Слатина" #"Красно село" #"Люлин" #боклук

Последвайте ни

ТОП 24

Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
1
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
2
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
3
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
4
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо...
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
5
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи, поругали Мемориала на Холокоста
6
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи,...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Общество

Чрез "био стъкло" лекари от ИСУЛ спасиха ръката на 17-годишно момче
Чрез "био стъкло" лекари от ИСУЛ спасиха ръката на 17-годишно момче
Край на загубените пратки и писма: Всеки имот в страната ще има свой уникален пощенски код Край на загубените пратки и писма: Всеки имот в страната ще има свой уникален пощенски код
Чете се за: 03:47 мин.
"Моите въпроси за €": Как ще ни връщат ресто след 1 януари? "Моите въпроси за €": Как ще ни връщат ресто след 1 януари?
Чете се за: 01:10 мин.
"Рожден ден" - най-новият български филм тръгва по кината "Рожден ден" - най-новият български филм тръгва по кината
Чете се за: 01:37 мин.
Увеличават броя на психолозите, за да намалят агресията в училище Увеличават броя на психолозите, за да намалят агресията в училище
Чете се за: 01:02 мин.
Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на Народното събрание (ОБЗОР)
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
Бюджет 2026: Спорове в парламента преди внасянето на законопроекта Бюджет 2026: Спорове в парламента преди внасянето на законопроекта
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор 18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Сигнали за силна и задушлива миризма на нефт в Бургас
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Българи в сърцето на ЕЦБ – България с равен глас в еврозоната...
Чете се за: 04:02 мин.
Политика
Двамата мъже, арестувани за обира в Лувъра, са признали частично...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ