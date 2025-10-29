БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

СО за кризата с боклука в столицата: Въведена е нова организация на сметосъбирането

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

От Столичната община дадоха брифинг за кризата с боклука в столицата.

"Вчера взехме решение въпросната мегапоръчка за сметосъбирането и за част от нея, за три от зоните взехме решения и те могат да бъдат проверени в електронната система за Обществени поръчки. За зона 3 се прекратява, както и в зона 6. Има избран изпълнител за зона 4. За зона 6 цената беше в пъти по-голяма от заложената", каза Надежда Бобчева - зам.-кмет по екологията в Столичната община.

в "Люлин" и "Красно село" е въведена нова организация. Формално СПТО ще бъде в "Люлин", а "Софекострой" поетапно да поемат задълженията в двата района. Плановете ни са за подписване на 5-годишен договор, поясни Бобчева.

Гласуван е и заем от 9 милиона лева от СОС. Очаква се той поетапно от страна на "Софекострой" да започне да го усвоява.

За зона 4 също има избран изпълнител - турски консорциум. Това е и единствен класиран кандидат. Офертата им е на стойност 45,7 милиона лева за петгодишен период. Самата поръчка предвижда петгодишни договори, поясни Бобчева.

За зона 3 не е имало класирани кандидати.

"Меко казано е съмнително, когато си единствен участник, един вид сигурен победител, сам да се откажеш от участие в тази процедура".

Бобчева заяви, че предстоят сериозни разговори с районните кметове за трите района, в които са казали, че "ще помогнат за нашата работа".

"Търсим един баланс между различните форми, които биха били налице - търговско дружество, частни изпълнители, евентуално общинско предприятие. Т.е. да има един микс".

Николай Неделков от Столичен инспекторат поясни, че днес има различна по организация за сметосъбирането в районите "Люлин" и "Красно село". В "Красно село" има осигурени три сметосъбиращи камиона - те обслужват точките, които са преливащи и критични.

#кризата с боклука #Столичната община

Последвайте ни

ТОП 24

200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
1
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
2
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
3
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
4
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
5
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите
6
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Регионални

Красимир Вълчев и патриарх Даниил откриха нов физкултурен салон в училището на с. Крайници
Красимир Вълчев и патриарх Даниил откриха нов физкултурен салон в училището на с. Крайници
Рекорден брой пеперуди "Атлас" се излюпиха в Природонаучния музей в Пловдив Рекорден брой пеперуди "Атлас" се излюпиха в Природонаучния музей в Пловдив
Чете се за: 02:07 мин.
Разследват престъпна група за длъжностни присвоявания в Митница - Русе Разследват престъпна група за длъжностни присвоявания в Митница - Русе
Чете се за: 00:52 мин.
Метрото няма да вози пътници по Линия 3 на 8 и 9 ноември Метрото няма да вози пътници по Линия 3 на 8 и 9 ноември
Чете се за: 00:50 мин.
Мъж загина, след като бе блъснат от влак край Варна Мъж загина, след като бе блъснат от влак край Варна
Чете се за: 00:45 мин.
"Добре дошли" в Бургас на семейството на двугърбите Кали и Фреди и бебето им (СНИМКИ) "Добре дошли" в Бургас на семейството на двугърбите Кали и Фреди и бебето им (СНИМКИ)
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари 260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
Чете се за: 00:50 мин.
Политика
Метрото няма да вози пътници по Линия 3 на 8 и 9 ноември Метрото няма да вози пътници по Линия 3 на 8 и 9 ноември
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Задължителна застраховка "Злополука" при качване на атракцион, предвижда нов законопроект Задължителна застраховка "Злополука" при качване на атракцион, предвижда нов законопроект
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Тръмп в Южна Корея: "Ще печелим, печелим, печелим заедно като...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Все по-топло време в близките дни
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ