СО за кризата с боклука в столицата: Въведена е нова организация на сметосъбирането

От Столичната община дадоха брифинг за кризата с боклука в столицата.

"Вчера взехме решение въпросната мегапоръчка за сметосъбирането и за част от нея, за три от зоните взехме решения и те могат да бъдат проверени в електронната система за Обществени поръчки. За зона 3 се прекратява, както и в зона 6. Има избран изпълнител за зона 4. За зона 6 цената беше в пъти по-голяма от заложената", каза Надежда Бобчева - зам.-кмет по екологията в Столичната община.

в "Люлин" и "Красно село" е въведена нова организация. Формално СПТО ще бъде в "Люлин", а "Софекострой" поетапно да поемат задълженията в двата района. Плановете ни са за подписване на 5-годишен договор, поясни Бобчева.

Гласуван е и заем от 9 милиона лева от СОС. Очаква се той поетапно от страна на "Софекострой" да започне да го усвоява.

За зона 4 също има избран изпълнител - турски консорциум. Това е и единствен класиран кандидат. Офертата им е на стойност 45,7 милиона лева за петгодишен период. Самата поръчка предвижда петгодишни договори, поясни Бобчева.

За зона 3 не е имало класирани кандидати.

"Меко казано е съмнително, когато си единствен участник, един вид сигурен победител, сам да се откажеш от участие в тази процедура".

Бобчева заяви, че предстоят сериозни разговори с районните кметове за трите района, в които са казали, че "ще помогнат за нашата работа".

"Търсим един баланс между различните форми, които биха били налице - търговско дружество, частни изпълнители, евентуално общинско предприятие. Т.е. да има един микс".

Николай Неделков от Столичен инспекторат поясни, че днес има различна по организация за сметосъбирането в районите "Люлин" и "Красно село". В "Красно село" има осигурени три сметосъбиращи камиона - те обслужват точките, които са преливащи и критични.