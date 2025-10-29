Проевропейска центристка партия води на предсрочните парламентарни избори в Нидерландия

Проевропейска центристка партия печели предсрочните парламентарни избори в Нидерландия, сочат екзитполовете.



Формацията Де 66 на Роб Йетен е спечелила 27 депутатски места в 150-местната долна камара на парламента.

Крайнодясната "Партия на свободата" на Герт Вилдерс е с 25 кресла.

След нея се нарежда лявата коалиция "Зелени леви" - Партия на труда с лидер Франс Тимерманс.

Грешката е в рамките на три депутатски мандата.

В Нидерландия гласуваха на предсрочни парламентарни избори за трети път в рамките на пет години.