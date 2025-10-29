Проевропейска центристка партия води на предсрочните парламентарни избори в Нидерландия

Формацията Де 66 на Роб Йетен е спечелила 27 депутатски места, крайнодясната "Партия на свободата" на Герт Вилдерс е с 25 кресла
Проевропейска центристка партия печели предсрочните парламентарни избори в Нидерландия, сочат екзитполовете.
Формацията Де 66 на Роб Йетен е спечелила 27 депутатски места в 150-местната долна камара на парламента.
Крайнодясната "Партия на свободата" на Герт Вилдерс е с 25 кресла.
След нея се нарежда лявата коалиция "Зелени леви" - Партия на труда с лидер Франс Тимерманс.
Грешката е в рамките на три депутатски мандата.
В Нидерландия гласуваха на предсрочни парламентарни избори за трети път в рамките на пет години.