ЗАПАЗЕНИ

Предсрочни избори в Нидерландия: Ще може ли популистите да формират ново коалиционно правителство?

Десислава Апостолова

Чете се за: 02:32 мин.
По света
Според последните социологически проучвания след изборите никоя политическа сила няма да разполага с мнозинство

предсрочни избори нидерландия популистите формират ново коалиционно правителство
Снимка: БТА
В Нидерлания гласуват на предсрочни парламентарни избори, за трети път в рамките на пет години. До изборите се стигна след като крайнодясната популистка Партия на свободата на Герд Вилдерс се оттегли от управляваща коалиция заради липса на подкрепа за политиката, свързана с миграцията. Според последните социологически проучвания след изборите никоя политическа сила няма да разполага с мнозинство за съставяне на самостоятелно правителство. Партията на свободата на Вилдерс има шанс да остане най-голямата политическа сила, но резултатите ѝ са много близки с други две формации.

Нидерландците винаги гласуват в сряда, защото за повечето от тях, които са протестанти, неделя е ден за църква, а не за избори. Изборни секции днес има навсякъде - в училища, гари, църкви, кафенета, дори в хола на жител от малко градче.

За лидера на крайната десница Герд Вилдерс, който е на политическата сцена повече от 20 години, миграцията остава проблем номер едно за страната.

Герд Вилдерс - лидер на Партията на свободата: “Нидерландия се огъва под тежестта на миграцията. През последите десет години имаме три нови милиони мигранти. Така не може да продължаваме.”

Дори и да спечели изборите, Герд Вилдерс няма шанс да оглави следващо правителство, защото останалите партии заявиха в кампанията, че няма да се коалират с него. Шансове да заемат премиерския пост имат лидерът на лявата коалиция Зелени Леви - Партия на труда Франс Тимерманс и лидерът на либералната Д66 Роб Йетен.

Роб Йетен - лидер на Д66: “Заложихме на позитивна кампания, за да покажем, че е възможно да победим популистите и да работим заедно с други центристки партии за истински резултати за хората.”

снимки: БТА

Изборният ден в Нидерландия продължава до 22:00 часа българско време. Тогава се очакват и първите екзитпол-ове.

#Роб Йетен #Избори в Нидерландия #Нидерландия #Герт Вилдерс #предсрочни парламентарни избори

