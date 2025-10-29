БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

Задължителна застраховка "Злополука" при качване на атракцион, предвижда нов законопроект

Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Задължителна застраховка "Злополука" при качване на атракцион - това предвижда нов законопроект, приет от Министерски съвет днес. Проектът е на Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги и е подготвен след трагедията в Несебър, когато 8-годишно дете загина след падане от парашут.

Гроздан Караджов, министър на транспорта: "В България вече ще има ясни правила и контрол за всяка атракция - и на сушата, и във въздуха, и по вода. Днес Министерския съвет прие проекта на Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващ източник на повишена опасност. Законопроектът е изготвен след серия от инциденти и случаи, които показаха липсата на единен и ефективен контрол върху дейностите, свързани с атракционните съоръжения. С новия закон държавата създава ясна рамка за безопасност, задължителна застраховка и за контрол върху всички атракционни дейности - от водните забавления по Черноморието, през въжените паркове и батути, до въздушните полети и автомобилните обиколки. Целта е да се гарантира животът и здравето на гражданите, като същевременно се създадат предвидими условия и за бизнеса."

Караджов подчерта, че атракционните не са просто забавления, а са дейност с потенциален риск.

"Държавата е длъжна да осигури минимални стандарти за безопасност и справедлива защита на потребителите."

Транспортният министър отбеляза кои са основните елементи в новия законопроект.

"Първо, изиска се регистрация на всички доставчици на такива услуги в публичен регистър към Министерството на туризма. Без вписване - няма право на дейност. Задължителна застраховка злополука за всеки потребител, така че при инцидент да има гарантирано обезщетение. Ежедневни проверки на съоръженията и задължителни правила за безопасност, поставени на видимо място за посетителите. План за безопасност на всеки обект и назначено отговорно лице за безопасността на всяка атракция. Задължение за придружител при ползване на услуги от деца под 14 години и контрол от акредитирани органи и от държавни институции. От страна на държавните институции - това са Гражданска въздухоплавателна администрация за въздушните атракции, Изпълнителната агенция "Морска администрация" за водните атракции, кметовете и общините за сухопътните и стационарните атракции и Комисията за защита на потребителите за защита на всеки един ползвател."

Караджов отбеляза, че законовите промени регламентират кой носи отговорност при инцидент.

"Атракционните дейности с потенциална опасност ги привързваме към Наказателния кодекс, член 123. В този смисъл, когато настъпи, не дай Боже, инцидент, отговорност ще носят виновните лица на първо място, лицата, които отговарят за безопасността. Такива сме въвели с този закон за първи път. И на второ място - управителя или там конкретно, който не си е извършил регламентираната дейност по регламентирания начин. Например, ако не е закопчал правилно катарамата или ако е допуснал счупена катарама, или друго обстоятелство да причини съответното, както в Несебър, съответния инцидент, или е допуснал тези изхабени сбруи да се ползват, когато вече не са били годни. Те ще носят отговорност, отделно и органите за контрол. Както ви казах, те са два вида. От една страна са държавни органи, които извършват периодични проверки или инцидентни. И други, които са така наречените органи от типа А, т.е. това са акредитирани органи, както по примера на асансьорите, знаете, че има фирми, които сключват договори с ползватели, за да осигурят тяхното безопасно функциониране."

Законопроектът ще бъде внесен в Народното събрание и след приемането му се предвижда 6-месечен срок атракционите да приведат начина си на работа към всички изисквания.

