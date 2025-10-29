"Инициатива за бъдещи инвестиции": Двустранни срещи на президента Радев в Рияд

В рамките на международния форум "Инициатива за бъдещи инвестиции" в Рияд президентът Румен Радев проведе двустранни срещи.

С министъра на инвестициите Халид ал Фалих обсъдиха възможностите за откриване на пряка въздушна линия между България и Саудитска Арабия, както и насърчаването на бизнес контактите.

Пред престолонаследника на Кралство Йордания принц Ал Хюсеин бин Абдула Радев подчерта, че Бълария високо цени приноса на страната му за деескалация на военния конфликт в Близкия изток и за укрепване на стабилността в региона.

На среща с президента на Косово Вьоса Османи, Румен Радев заяви, че стремежът на Прищина към изграждането на стабилни институции и задълбочаване на регионалното сътрудничество е в интерес както на страните от Югоизточна Европа, така и на Европейския съюз.