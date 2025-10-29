БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Толкамери на "лов" за претоварени тирове - колко са нарушителите в Югозападна България?

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
При първо нарушение санкцията е 3000 лева

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Претоварени тежкотоварни камиони отчитат контролните органи по пътищата в Югозападна България. За близо месец толкамерите в областите Благоевград и Кюстендил са засекли десетки нарушители.

Има ли отчетени антирекорди и какъв е контролът по пътищата от автомагистрала "Струма"?

Десет са точките в цялата страна, където толкамерите следят за тежкотоварни камиони и за това какви са нарушенията в югозападна България.

"От 15 октомври стартирахме контрол на всички пътни превозни средства, които се движат претоварени по републиканска пътна мрежа. За района в момента са регистрирани 120 броя претоварени превозни средства. Рекордьорът, който се е движил като претоварен, се е движил с 56,9 кг. Да, наистина е много. Но добрата новина, че се вижда едно сравнително намаление на нарушителите. Защото първият ден, когато започнахме, когато стартирахме, регистрирахме 314 броя нарушители. Докато към вчерашна дата, за 28 октомври, са само 30. Това е почти 9 пъти по-малко", това поясни Красимир Чакъров от Българското толуправление.

До момента са издадени 640 електронни фиша, а заплатените компесаторни такси са в размер на 1200 лева.

Красимир Чакъров посочи, че при първо нарушение санкцията е 3000 лева, а при повторно 4000 лева.

По отношение на международния трафик той каза, че там нарушенията са сравнително по-малко.

"На самите граници сме разположили екипи, така че няма възможност тировете да преминат без да се вземе отношение. Засичането става в движение, благодарение на сензори, които се намират в асфалта".

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков

