ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Трима са задържаните при акцията на ГДБОП в Агенция "Митници" в Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Трима са задържаните по време на акцията на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" в Агенция "Митници" в Русе.

Това е последната информация по случая, която към момента е неофициална. За спецоперацията се разбра снощи, след като от Окръжната прокуратура потвърдиха, че се водят оперативни действия, но отказаха да дадат повече подробности.

По непотвърдена информация разследването е за злоупотреба с акцизни стоки и по него се работи от няколко месеца.

Повече детайли по случая ще бъдат изнесени, след като приключат процесуално следствените действия.

#акция ГДБОП #акцизни стоки

