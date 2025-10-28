Двама задържани при акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в Русе

Акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" се проведе в териториалната дирекция на Агенция "Митници" в Русе. За момента не е ясно какъв е характерът на разследването.

По информация на БНТ са били задържани двама души, а един е обявен за общодържавно издирване. Повече за причините за акцията ще има, след приключване на оперативните действия.

Тя е част от разследване под надзора на Окръжна прокуратура – Русе. Очаква се прокуратурата и ГДБОП да излязат с официална информация.