БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двама задържани при акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
A+ A-
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Запази

Един човек е обявен за общодържавно издирване

агенция Митници - Русе
Снимка: БНТ
Слушай новината

Акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" се проведе в териториалната дирекция на Агенция "Митници" в Русе. За момента не е ясно какъв е характерът на разследването.

По информация на БНТ са били задържани двама души, а един е обявен за общодържавно издирване. Повече за причините за акцията ще има, след приключване на оперативните действия.

Тя е част от разследване под надзора на Окръжна прокуратура – Русе. Очаква се прокуратурата и ГДБОП да излязат с официална информация.

#акция #Русе #агенция "Митници"

Последвайте ни

ТОП 24

Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213 лева?
1
Парите за догодина: Ще остане ли минималната работна заплата 1213...
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
2
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
3
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
4
"Лукойл" обяви, че ще продаде международните си активи
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали майки през миналата година
5
Деца раждат деца: 2800 малолетни и непълнолетни момичета са станали...
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция
6
Земетресение с магнитуд 6,1 удари Турция

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Сигурност и правосъдие

Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
Чете се за: 01:20 мин.
Отложиха делото за отстраняването на Мюмюн Искендер от кметския пост Отложиха делото за отстраняването на Мюмюн Искендер от кметския пост
Чете се за: 01:10 мин.
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
5545
Чете се за: 01:22 мин.
Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са новите обвинения? Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са новите обвинения?
Чете се за: 03:45 мин.
България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси България и "Райнметал" подписват стратегически проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Двама задържани при акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в Русе
Двама задържани при акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
Сигурност и правосъдие
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда? Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари в Газа
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко валежи и до...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ