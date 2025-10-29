Турция отбелязва националния си празник - Деня на републиката

Турция отбелязва днес своя национален празник - Деня на републиката. На днешния ден преди 102 години Мустафа Кемал Ататюрк провъзгласява Турция за независима парламентарна република.

Тържествата вече започнаха вчера. А някои от проявите бяха различни от традиционните. В Източна Турция екстремен парашутист скочи, облечен в турския флаг. Мотористи се включиха в шествие с турски знамена в Анталия. В югоизточната част на страната ученици изписаха 102 чрез училищна хореография. А водолази развяха турското знаме под водите на Черно море.