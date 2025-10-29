Тръмп пристигна в Южна Корея, утре се среща със Си Дзинпин

Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Южна Корея - последната спирка от азиатската му обиколка.

Тръмп ще проведе среща с президента И Джемьон. Сред обсъжданите теми ще бъде търговията, инвестициите и мирът на Корейския полуостров.

Американският президент говори пред бизнес форум на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Той ще присъства на откриващата вечеря преди започващата утре годишна среща на върха на организацията.

Очаква се утре Тръмп да проведе планираната отдавна двустранна среща с китайския президент Си Дзинпин. Американският президент каза, че очаква да намали митата върху китайските стоки в замяна на ограничаване от страна на Пекин на износа на химикали-прекурсори за производството на фентанил.