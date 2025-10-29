БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кипърската връзка в първия олимпийски медал на Мария Гроздева

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запознанството на Ирини Пантели и легендата в българската спортна стрелба води до интересно събитие по пътя към бронза на Игрите в Барселона.

кипър стрелба
Ирини Пантели е специалист в стрелбата с въздушен пистолет и често е сред състезателите на планетарни или континентални първенства за Кипър. Родена е в Фамагуста – един от градовете на Север от зелената линия, която разделя Кипър на две от 1974 година. Тя е само на 10 години, когато Турция нахлува на острова в Средиземно море в отговор в опит на военната хунта в Гърция да го присъедини. Конфликт, който води до хиляди загинали и от двете страни както военни, така и цивилни.

Пред БНТ тя разказва за своето тежко девство, свързано с нападенията на военните турски сили.

Бях на 10 години, понякога не знаеш какво става, но слушаш разни ужасни неща, от които се страхуваш. Страхуваш се от турците, след години се запознах с тях и разбрах, че и те са хора. Може и без война. Тези неща се отразяват на нашата държава, защото не си сигурен. Всеки ден ставаш и не знаеш какво ще решат лидерите.“

Малко по-късно Ирини Пантели вече е в България и учи в НСА (тогава Висш институт за физическо възпитание и спорт).

Наистина научихме много неща. Базите и нещата, които видяхме, ни дадоха големите знания, за да можем да продължим като специалисти, след като се върнахме.“

Тя обърна внимание и на своето приятелство с Мария Гроздева, която печели своя първи бронзов медал в спортната стрелба на Олимпийските игри в Барселона през 1992 година.

„През 1991 година се запознахме на едно състезание в Гърция и тя ми каза, че се казва Мария, но не е кръстена. Тогава се обадих на майка ми и й казах, че има едно момиче в България на 19 години, което иска да стане християнка. Моята майка откликна, аз поканих Мария в Кипър и малко преди Олимпийските игри в Барселона през 1992 година направихме кръщенето. Вече тя замина със сила и спечели първия медал“, разказва още Пантели.

Кипърката е духовен родител и на друг изявен български спортист – Калоян Лефтеров. Срещата на Ирини Пантели с българските младежи, участващи в обмена по програма Еразъм+, завърши с практически урок по спортна стрелба.

Повече от интервюто с Ирини Пантели може да гледате във видеото!

