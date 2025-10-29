"В кадър" България и еврото по БНТ1: Гласът ни ще се чува

Филм за България и еврото предстои да излъчи БНТ тази вечер от 21.30. Той е заснет във Франкфурт, в централата на ЕЦБ и в София. Оказва се, че в ЕЦБ на ключови позиции работят българи, които ще видим във филма. Негов автор е Надя Обретенова, оператор е Борис Сотиров. Те двамата бяха на септемврийската среща на банката във Франкфурт.

"Главните герои на филма са българи на ключови позиции. Асен Лефтеров е човекът, който е писал шестте конвергентни доклада. Много обективно е отчел в правната част на тези доклади в какво състояние е България, за да достигнем до момента, в който чухме положителното решение".

Получихме уникален шанс, посочи журналистът Надя Обретенова - да станат част от началото на Септемврийската среща на ЕЦБ, в която участие взимат всички управители на национални банки.

За първи път телевизионен екип заснема тази среща, допълни тя.

"Никога досега не е снимана тя и в един момент, в който екипите на Кристин Лагард, които отговарят за комуникацията, се колебаеха как точно да се случи това заснемане, се случи така, че докато операторът Борис снимаше една част от екипа му каза да напусне, а друга да остане. И така той не можа да успее да хване добре момента, в който Кристин Лагард приветстваше управителя на БНБ Димитър Радев, който за първи път участваше в тази среща".

Така се налага операторът Борис Сотиров да каже "Мадам Лагард, моля, повторете!". В залата настава оживление. Това е един от най-любопитните моменти във филма, допълни Надя Обретенова.

Във филма "България и еврото", който ще се излъчи днес в 21.30 в рубриката "В кадър" по БНТ 1 ще се чуят всички основни въпроси, съмнения, колебания и притеснения на българите, свързани с приемането ни в еврозоната.

