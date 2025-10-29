БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
оттеглям мен беше чест наталия киселова подаде оставка председател
Слушай новината

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова подаде оставка.

"Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на НС. През изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен - напротив. Дължим на гражданите, които преди една година гласуваха за всички нас, на гражданите, които преди една година не отидоха да упражнят избирателните си права. През изминалите 5 години политическата криза не стихва. Липсват ни умения за взаимно съгласие, за коалиционна култура. Като народен представител и като част от ПГ БСП ние доказахме, че в критични за държавата моменти можем да сме отговорни на висотата на историческия момент. Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на съвместно управление. Правилникът е предвидил как се постъпва в такива случаи, а именно - зам.-председателят от най-голямата парламентарна група. За мен беше чест!"

#подаде оставка # Наталия Киселова #председателят на НС

Последвайте ни

ТОП 24

Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
1
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
2
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
3
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
4
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на...
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
5
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
6
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Политика

Д-р Николай Брънзалов предупреди, че здравната каса ще завърши годината с дефицит в перото за "болнична помощ"
Д-р Николай Брънзалов предупреди, че здравната каса ще завърши годината с дефицит в перото за "болнична помощ"
Кабинетът одобрява бюджети за компенсация за неприети в ясли и градини деца Кабинетът одобрява бюджети за компенсация за неприети в ясли и градини деца
Чете се за: 00:40 мин.
НА ЖИВО: Депутатите да обсъдят на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване НА ЖИВО: Депутатите да обсъдят на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване
Чете се за: 02:17 мин.
Надзорните съвети на НОИ и на НЗОК обсъждат параметрите на бюджетите за 2026 г. Надзорните съвети на НОИ и на НЗОК обсъждат параметрите на бюджетите за 2026 г.
Чете се за: 01:47 мин.
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Чете се за: 00:45 мин.
Окончателно: Ще има ротация на председателя на парламента (ОБЗОР) Окончателно: Ще има ротация на председателя на парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Д-р Николай Брънзалов предупреди, че здравната каса ще завърши годината с дефицит в перото за "болнична помощ" Д-р Николай Брънзалов предупреди, че здравната каса ще завърши годината с дефицит в перото за "болнична помощ"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите да обсъдят на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване НА ЖИВО: Депутатите да обсъдят на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
"Тотална гавра": Младите лекари не вярват в обещанията на властта за по-високи заплати "Тотална гавра": Младите лекари не вярват в обещанията на властта за по-високи заплати
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
50 загинали, сред които 22 деца, при новите израелски удари в Газа
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Толкамери на "лов" за претоварени тирове - колко са...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Разгневен съпруг нападна полицай с брадва във Варненско
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ