"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова подаде оставка.

"Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на НС. През изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен - напротив. Дължим на гражданите, които преди една година гласуваха за всички нас, на гражданите, които преди една година не отидоха да упражнят избирателните си права. През изминалите 5 години политическата криза не стихва. Липсват ни умения за взаимно съгласие, за коалиционна култура. Като народен представител и като част от ПГ БСП ние доказахме, че в критични за държавата моменти можем да сме отговорни на висотата на историческия момент. Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на съвместно управление. Правилникът е предвидил как се постъпва в такива случаи, а именно - зам.-председателят от най-голямата парламентарна група. За мен беше чест!"