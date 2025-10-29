Скандалът с Мариан Бачев: Внушават се неверни неща, ще търся правата си

Министърът на културата Мариан Бачев заяви, че не го смущава разследването срещу актьора Росен Белов.
Министърът обясни, че го свързват с човек, срещу когото тече досъдебно производство, а по този начин се внушавало, че в театралната работилница са се случвали нередни неща. В момента тече проверка на работилцата на Бачев след искане на кметът на кв. "Изрев" - Делян Георгиев.
Проверката започна, след като преподавателят от школата - актьорът Росен Белов, беше задържан по обвинения за принуда като участник в скандала с вече бившия директор на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев.
Мариан Бачев - министър на културата: "Той е пълнолетен гражданин, който си отговаря за постъпките. Аз нямам нищо общо със ситуацията, преекспонира се нещо, към което аз нямам отношение, защото нямам отношение. Не мога да коментирам думите на районния кмет, защото голяма част от тях са неистина и той твърди, че има заплаха, а аз твърдя, че след като изпращам нотариално заверена покана, това е единственият законен инструмент да търся правата си.
Журналист: Кои са неистините?
- Неистина е, че ме свързват с човек, срещу когото тече съдебно производство, което няма нищо общо с мен, но се свърза с това, че театралната работилница е моя и той бил баща на три деца и щял да гледа, тоест внушенията, че едва ли не там са се случвали всякакви нередни неща. Цялото читалище е с камери и залата, в която репетираме също и всичко се записва."