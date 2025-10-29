Скандалът с Мариан Бачев: Внушават се неверни неща, ще търся правата си

Министърът на културата Мариан Бачев заяви, че не го смущава разследването срещу актьора Росен Белов.

Министърът обясни, че го свързват с човек, срещу когото тече досъдебно производство, а по този начин се внушавало, че в театралната работилница са се случвали нередни неща. В момента тече проверка на работилцата на Бачев след искане на кметът на кв. "Изрев" - Делян Георгиев.

Проверката започна, след като преподавателят от школата - актьорът Росен Белов, беше задържан по обвинения за принуда като участник в скандала с вече бившия директор на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев.