Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж

Карина Караньотова
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Снимка: БНТ
Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис, който беше задържан заедно със Станимир Хасърджиев каза, че няма нищо общо с тормоза над 20-годишното момче, което подаде сигнал.

Пред журналисти в съда гъркът разказа, че просто живеел там. Бил хетеросексуален и бил сгоден. Нямал нищо общо със случката от началото на септември. Напуснал апартамента, защото компанията не му харесвала. Той самият не употребявал наркотици, но на партитата в апартамента в ж.к. "Дианабад" винаги имало.

Самият Станимир Хасърджиев бил зависим и редовно употребявал метаамфетамини. Хасърджиев и 20-годишният потърпевш се запознали чрез мобилно приложение, а на купона го довел актьора Росен Белов.

Анастасиос Михаилидис твърди, че не е видял насилие и че 20-годишният Георги дошъл на партито по собствено желание и дори сам извадил наркотици. По време на ареста в същия апартамент гръцкият модел бил там, защото Хасърджиев празнувал рождения си ден.

