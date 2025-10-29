260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари

260 милиона евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари. Това стана ясно след заседанието на Надзорния съвет на Здравната каса. Парите са в отделна графа и ще бъдат осигурени от държавния бюджет.

Решението е взето на Съвета за съвместно управление вчера.

А днес Министерството на здравеопазването е предложило на Надзорния съвет на НЗОК корекцията на проектобюджета.

Средствата ще се използват само за увеличение на минималното възнаграждение на лекарите без специалност. Предвижда се стартовата им заплата да бъде около 1800 евро.