БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:47 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Политика
Запази

Предвижда се стартовата заплата на лекарите без специалност да бъде около 1800 евро

вдигат здравните осигуровки таксата личните лекари
Снимка: илюстративна
Слушай новината

260 милиона евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари. Това стана ясно след заседанието на Надзорния съвет на Здравната каса. Парите са в отделна графа и ще бъдат осигурени от държавния бюджет.

Решението е взето на Съвета за съвместно управление вчера.

А днес Министерството на здравеопазването е предложило на Надзорния съвет на НЗОК корекцията на проектобюджета.

Средствата ще се използват само за увеличение на минималното възнаграждение на лекарите без специалност. Предвижда се стартовата им заплата да бъде около 1800 евро.

#младите лекари #заплати

Последвайте ни

ТОП 24

200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
1
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
2
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
3
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
4
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
5
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите
6
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Здраве

"Времето е мозък" – лекари от „Пирогов“ напомнят колко решаващи са първите часове при инсулт
"Времето е мозък" – лекари от „Пирогов“ напомнят колко решаващи са първите часове при инсулт
Д-р Николай Брънзалов предупреди, че Здравната каса ще завърши годината с дефицит в перото за "болнична помощ" Д-р Николай Брънзалов предупреди, че Здравната каса ще завърши годината с дефицит в перото за "болнична помощ"
Чете се за: 02:52 мин.
Депутатите гласуват на извънредно заседание парите за младите лекари Депутатите гласуват на извънредно заседание парите за младите лекари
Чете се за: 00:45 мин.
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на годината в Пловдив Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на годината в Пловдив
9909
Чете се за: 03:30 мин.
Ще има ли безплатни ваксини за грип за деца Ще има ли безплатни ваксини за грип за деца
Чете се за: 04:45 мин.
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

В НС: Оставка, а след нея избор - Назарян седна на мястото на Киселова
В НС: Оставка, а след нея избор - Назарян седна на мястото на Киселова
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Скандалът с Мариан Бачев: Внушават се неверни неща, ще търся правата си Скандалът с Мариан Бачев: Внушават се неверни неща, ще търся правата си
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари 260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
Чете се за: 00:47 мин.
Политика
Метрото няма да вози пътници по Линия 3 на 8 и 9 ноември Метрото няма да вози пътници по Линия 3 на 8 и 9 ноември
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
50 загинали, сред които 22 деца, при новите израелски удари в Газа
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Толкамери на "лов" за претоварени тирове - колко са...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Тръмп в Южна Корея: "Ще печелим, печелим, печелим заедно като...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ