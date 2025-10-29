В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова

Наталия Киселова се оттегли от председателския пост на Народното събрание.

Това обяви самата тя в началото на пленарното заседание.

Наталия Киселова: Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на НС. През изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен - напротив. Дължим - на гражданите, които преди една година гласуваха за всички нас, на гражданите, които преди една година не отидоха да упражнят избирателните си права. През изминалите 5 години политическата криза не стихва. Липсват ни умения за взаимно съгласие, за коалиционна култура. Като народен представител и като част от ПГ на БСП ние доказахме, че в критични за държавата моменти можем да сме отговорни на висотата на историческия момент. Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на съвместно управление. Правилникът е предвидил как се постъпва в такива случаи, а именно - зам.- председателя от най-голямата ПГ. За мен беше чест!

Мястото ѝ зае Рая Назарян - заместник-председателят на парламента от ГЕРБ - най-голямата парламентарна група.

"За" гласуваха 129. "Против" се обявиха 77, а 14 се въздържаха.

Деница Сачева - ГЕРБ-СДС:

Госпожа Назарян притежава високи професионални качества и спазва високи етични стандарти. Работата й доказва висока експертиза - да намира консенсус. Петър Петров - "Възраждане":

Предлагам от името на "Възраждане" господин Цончо Ганев. Винаги е показвал високи стандарти не само по отношение на правилника, а по отношение на устоите на българската демокрация. Николета Кузманова - председателстващ НС:

Рая Назарян е избрана за председател, аплодисменти!

Рая Назарян - председател на НС:

"Благодаря Ви за гласуваното доверие! Приемам този избор с респект и ангажираност. Позицията на председател на НС не е пост, а задача - да поддържа добрия диалог между политическите опоненти, да представлява законодателя в стриктната правна рамка на компетенциите му. Председателят не представлява себе си, а Народното събрание като институция. Аз ще работя НС да има добре организирана работа и да бъде достойно представлявано в своята същност".

Какво следва и какви са реакциите?

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: Днес подписваме коалиционно споразумение, така че знаете - тя беше избрана, когато нямаше още парламент, не можеше да заработи парламентът. Сега ще си залегне ротацията в споразумението - на 10 месеца трите партии - това е.

Има ли напрежение?

Аз не виждам какво напрежение има.

Николай Денков, ПП-ДБ: След театралното изпълнение на Борисов поне нещо трябваше да се случи, това е единственото, което им се е сторило безопасно.

Драгомир Стойнев, БСП-ОЛ: Новината от днес е , че няма да има предсрочни парламентарни избори. Страната ни ще има редовно стабилизирано правителство и парламентарно мнозинство. Това е резултатът от тежко решение, което БСП взе. Съвместното управление е стабилно - именно БСП-ОЛ е стабилизиращият фактор в него. Да, ще платим цена – но ще е партийна, а не национална. Един диалогичен политик отстъпи, за да гарантира не правителствената, а обществената стабилност.

Петър Петров, "Възраждане": БСП си жертва собствения председател, за да остане в сглобката с ГЕРБ, ИТН и "Ново начало". Ще има избори и няма да влезете, защото този, който пропуснахте да споменете - Румен Радев, ще ви вземе всичките избиратели.

Костадин Ангелов, ГЕРБ-СДС: Днес е голям ден. Днес от управляващата коалиция показваме какво означава коалиционна култура. Благодарим на Киселова, че даде всичко от себе си да продължим да работим за България. Днес е голям ден за българската демокрация.

Божидар Божанов - ПП-ДБ: Преформатирането не се случи. Не разбрахме какво са се разбрали на тъмно. Дали ни е нужно това управление на концесиите - не ни е нужно.

Любен Дилов - ГЕРБ-СДС: Някъде в НС дават ли пари за споменаването на името на Пеевски? Ако не взимате пари затова - или сте глупави или го правите от любов.

Вижте повече в прякото включване на Милена Кирова