БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
4
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Задължителна застраховка "Злополука" при...
13:01, 29.10.2025
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
12:23, 29.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
11:18, 29.10.2025
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
09:05, 29.10.2025
Чете се за: 01:22 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 29.10.2025 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 29.10.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:22, 29.10.2025
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
12:03, 29.10.2025
В НС: Оставка, а след нея избор - Назарян седна на мястото на Киселова
11:28, 29.10.2025
Скандалът с Мариан Бачев: Внушават се неверни неща, ще търся...
11:08, 29.10.2025
"Инициатива за бъдещи инвестиции": Двустранни срещи на...
11:06, 29.10.2025
Тръмп в Южна Корея: "Ще печелим, печелим, печелим заедно като...
09:37, 29.10.2025
"Времето е мозък" – лекари от „Пирогов“...
09:36, 29.10.2025
"В кадър" България и еврото по БНТ1: Гласът ни ще се чува
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
2
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
3
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
4
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
5
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
6
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите...
Реклама
Най-четени
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 29.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 28.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 28.10.2025
Спортни новини 28.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 28.10.2025
Спортни новини 28.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 28.10.2025
Спортни новини 27.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 27.10.2025
Спортни новини 27.10.2025 г., 12:20 ч.
12:20, 27.10.2025
Реклама
Водещи новини
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на...
12:03, 29.10.2025
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
12:22, 29.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:50 мин.
Политика
Метрото няма да вози пътници по Линия 3 на 8 и 9 ноември
12:09, 29.10.2025
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Задължителна застраховка "Злополука" при качване на атракцион, предвижда нов законопроект
12:49, 29.10.2025
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата
12:15, 29.10.2025
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на...
12:33, 29.10.2025
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Тръмп в Южна Корея: "Ще печелим, печелим, печелим заедно като...
11:06, 29.10.2025
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Все по-топло време в близките дни
13:13, 29.10.2025
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ