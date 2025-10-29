Крехко примирие: Израел обяви, че прекратяването на огъня в Газа е в сила

Израелската армия обяви, че примирието е в сила отново, след като извърши тежки въздушни удари в Газа с над 100 жертви. Израел предупреди, че ще реагира решително на всяко нарушение на споразумението с Хамас. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп увери, че нищо не застрашава прекратяването на огъня. През последните дни и Израел, и Хамас взаимно се обвиняват в нарушаването на споразумението помежду им, влязло в сила на 10 октомври.

Черен дим над Газа след серия израелски удари срещу анклава с десетки жертви. Повод за последното предизвикателство за крехкото примирие стана смъртта на израелски войник.

Алаа Абу Хюсеин, палестинка: "Внезапно видяхме отломки и шрапнели да падат над главите ни. Притесняваме се, че войната може да се върне."

Говорител на израелското външно министерство заяви, че Съединените щати са били информирани за нападенията.

Орен Марморстейн, говорител на израелското външно министерство: "Израел няма да стои безучастно, когато е атакуван. Ще продължим да спазваме споразумението за примирие и ще отвръщаме твърдо при всяко нарушение на това споразумение."

Според американския президент Доналд Тръмп няма риск за примирието в Газа.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Те елиминираха, убиха израелски войник, така че израелците отвърнаха на удара. Трябва да отвърнат на удара. Нищо не застрашава примирието. Трябва да разберете, че Хамас е много малка част от мира в Близкия изток и трябва да се държат прилично."

Крехкото примирие беше поставено под въпрос и заради 14-минутно видео, разпространено от израелската армия. Според израелските военни на заснетите от дрон кадри се вижда как сътрудници на Хамас изваждат от сграда останки на израелски заложник и ги заравят наблизо, за да ги представят по-късно пред Червения кръст като току-що открити. Според израелските сили видеото е заснето в понеделник следобед в град Газа. Международният комитет на Червения кръст осъди действията на Хамас. Групировката не коментира.

