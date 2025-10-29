БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Светът отбелязва 100 дни до началото на Зимните олимпийски игри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Българската национална телевизия ще излъчва Игрите от 6 до 22 февруари 2026 г.

100 дни до началото на Зимните олимпийски игри
Снимка: БНТ
Слушай новината

Точно 100 дни остават до откриването на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026, като домакините от Италия и Международният олимпийски комитет отбелязват по специален начин деня, в който започва обратното броене. Игрите, които за първи път в историята официално имат за домакин два града, ще се проведат от 6 до 22 февруари 2026 г.

Българската национална телевизия продължава традицията, започнала през 1964 г., и ще излъчи най-интересните състезания в рамките на 125 часа, поделени между БНТ 1 и спортно-развлекателния канал БНТ 3.

Откриването на Зимните олимпийски игри ще бъде на 6 февруари на легендарния стадион „Джузепе Меаца“, но в действителност самата церемония ще обхване 4 различни места, като парадът на нациите, на който дефилират спортистите, ще се проведе едновременно в Милано, Кортина, Ливиньо и Предацо. Закриването на 22 февруари ще бъде на емблематичната „Арена ди Верона“.

България ще бъде представена от около 20 спортисти, като до момента осигурени квоти има в дисциплините биатлон, ски-алпийски дисциплини, ски-бягане, ски-скок, сноуборд и фигурно пързаляне. Квалификационният период приключва 3 седмици преди началото на състезанията. През 2026 Зимните олимпийски игри ще се проведат за втори път в Кортина д'Ампецо, като първото италианско домакинство е през 1956 г. Последният път, когато Италия усети отблизо олимпийската емоция бе в Торино през 2006 г.

По повод 100 дни до началото на Игрите в Милано и Кортина, Международният олимпийски комитет подготви специален клип, който съчетава освен кадри от състезания и част от италианската култура по приготвяне на традиционните за Апенините ястия. За да се отбележи датата в италиански стил, домакините пуснаха специална лимитирана серия паста под формата на петте преплетени кръга.

Нетрадиционните тестени изделия вече достигнаха и до българските спортисти, които очакват своето участие на Зимните олимпийски игри – Малена и Тервел Замфирови гостуваха в предаването „100% будни“, в което разказаха как се подготвят за Игрите, а също и как ще сготвят олимпийската паста – с любов и апетит за победи. Целия разговор със състезателите по сноуборд вижте ТУК.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
1
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
2
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
3
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
4
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
5
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
6
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Още

Спортни новини 29.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 29.10.2025 г., 12:25 ч.
Даниел Маринов: Българите ме подкрепяха в Джакарта Даниел Маринов: Българите ме подкрепяха в Джакарта
Чете се за: 01:30 мин.
Весела Лечева се срещна с Теодора Иванова в София Весела Лечева се срещна с Теодора Иванова в София
Чете се за: 02:37 мин.
Кипърската връзка в първия олимпийски медал на Мария Гроздева Кипърската връзка в първия олимпийски медал на Мария Гроздева
Чете се за: 02:52 мин.
Спортни новини 29.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 29.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 28.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 28.10.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Как ще се ротира председателят на НС? Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Румен Радев: Европа се нуждае от сигурни и непрекъснати доставки на енергийни ресурси Румен Радев: Европа се нуждае от сигурни и непрекъснати доставки на енергийни ресурси
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
Чете се за: 00:50 мин.
Политика
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Тръмп в Южна Корея: "Ще печелим, печелим, печелим заедно като...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ