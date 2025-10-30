От непристъпните върхове на Алпите. До най-интересните кътчета на Милано. Всички се подготвят за големия спектакъл.

Най-бързите, най-издръжливите, най-безстрашните, най-добрите - нетърпеливи в очакване на старта.

Бъдете готови за истинско шоу в италиански стил с много отдаденост, много емоции, много вкусове.

Обратното броене до началото на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 започва!

Бъдете готови за "горещата" зима през февруари по Българската национална телевизия!