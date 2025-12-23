Линдзи Вон се класира за Игрите в Милано/Кортина 2026

Емблематичната Линдзи Вон обяви, че си е осигурила участие на Олимпийските игри в Милано/Кортина през 2026 година.

41-годишната американка, олимпийска шампионка в спускането от Ванкувър 2010 и двукратна световна шампионка в супергигантския слалом и спускането, ще се появи на своята пета и последна Олимпиада. Вон е и рекордьор по победи за Световната купа в двете дисциплини – постижение, ненадминато както при жените, така и при мъжете.

„За мен е огромна чест отново да представя страната си на Олимпийските игри. Още когато взех решението да се върна, Кортина винаги беше в мислите ми – това място е изключително специално за мен. Не мога да обещая резултати, но мога да обещая, че ще давам всичко от себе си при всяко спускане. Каквото и да се случи, аз вече се чувствам победител“, написа Вон в социалните мрежи.

Ски стартовете от алпийските дисциплини на Олимпийските игри през 2026 година ще се проведат именно в Кортина д’Ампецо – курорт, тясно свързан с най-големите успехи в кариерата на американската легенда.