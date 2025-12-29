Италианският музикант Дардъст ще работи по саундтракa на Зимните олимпийски игри

Италианският музикант Дарио Фаини, познат като Дардъст (Dardust), ще композира официалния саундтрак на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, съобщиха организаторите. Песента ще носи името "Италианска фантазия" ("Italian Fantasia").

Фаини е композитор, пианист и продуцент, а неговата музика е възприемана като комбинация между съвременни и класически жанрове. Той е работил още на финалния мач на НФЛ Супербоул и на "Мача на звездите" в НБА, а освен това бе част от церемонията по закриването на Пекин 2022.

Дардъст е победител във Фестивала на италианската песен в Санремо от 2019 и е втори в Евровизия през същата година. Той е работил и по песента "Ла Ноя" (La Noia) на Анджелина Манго, която спечели през 2024 г. в Санремо.