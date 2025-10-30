"Четящ автобус" тръгва из Варна в навечерието на Деня на народните будители

В навечерието на Деня на народните будители възпитаници на Основно училище "Петко Р. Славейков" рецитираха стихове от българската литературна класика в градския транспорт във Варна.



Преди да се качат в автобусите децата показаха, че знаят имената на народните ни будители. Инициативата „Четящ автобус“ се провежда за осма поредна година и вече е традиция за града.

Пътниците бяха приятно изненадани от рецитала на децата и с интерес слушаха стихове на Иван Вазов, Христо Ботев, Петко Славейков и други.