Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

"Четящ автобус" тръгва из Варна в навечерието на Деня на народните будители

от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Инициативата се провежда за осма поредна година и вече е традиция за града

четящ автобус тръгва варна навечерието деня народните будители
В навечерието на Деня на народните будители възпитаници на Основно училище "Петко Р. Славейков" рецитираха стихове от българската литературна класика в градския транспорт във Варна.

Преди да се качат в автобусите децата показаха, че знаят имената на народните ни будители. Инициативата „Четящ автобус“ се провежда за осма поредна година и вече е традиция за града.

Пътниците бяха приятно изненадани от рецитала на децата и с интерес слушаха стихове на Иван Вазов, Христо Ботев, Петко Славейков и други.

#"Четящ автобус" #Денят на народните будители #Варна

Пускат допълнителен транспорт за Задушница в София
Пускат допълнителен транспорт за Задушница в София
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
За какво да внимаваме при покупките на аксесоари за Хелоуин?
Чете се за: 02:37 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият Египетски музей отваря врати
Чете се за: 02:15 мин.
И "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" остават без фирма за сметопочистване
Чете се за: 02:55 мин.

Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души
Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Апелативният съд в Бургас потвърди доживотната присъда на Станимир Рагевски
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха и за какво се разбраха
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
По света
