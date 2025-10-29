БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Все по-топло време в близките дни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

По-ниски, в сравнение с вчера, бяха минималните температури тази сутрин в немалко райони, включително и в София – около нулата, в по-голямата част от страната - между 1° и 7°, по-високи традиционно на морския бряг – 11° на нос Калиакра. За разлика от минималните, максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 16°, по Черноморието - между 16° и 18°. Вятърът ще бъде слаб, до умерен, с посока от запад-югозапад.

През нощта вятърът в много райони ще стихне и в часовете преди обяд отново на места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, по Черноморието - между 9° и 14°, малко по-ниски в котловините, където ще има условия за слана, а максималните – с около градус по-високи от днес, между 17° и 22°, в София – около 17°, на морския бряг – 18-19°.

През деня в цялата страна ще бъде слънчево, със слаб, в Североизточна България и по Северното Черноморие – умерен вятър от юг-югозапад. По южното крайбрежие вятърът ще бъде слаб. Слабо ще бъде и вълнението на морето, а температурата на морската вода е от 15° до 18°.

И в планините времето ще бъде предимно слънчево, а вятърът – умерен, с посока от югозапад.

В близките дни температурите ще продължат да се повишават и минималните в повечето райони ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 18° и 23°. Ще бъде и предимно слънчево, на места със сутрешни мъгли. Повече облаци ще има в неделя и понеделник, когато и мъглите ще стават все по-трайни и дневните температури там ще остават съществено по-ниски.

#предимно слънчево време #топло и слънчево време #времето #слана #прогноза за времето #мъгла #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
1
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
2
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
3
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
4
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
5
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите
6
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Времето

Слънчево време ни очаква днес
Слънчево време ни очаква днес
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко валежи и до 25° В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко валежи и до 25°
Чете се за: 02:10 мин.
Силен вятър в почти цялата страна, но с очаквано затопляне през следващите дни Силен вятър в почти цялата страна, но с очаквано затопляне през следващите дни
Чете се за: 02:00 мин.
Опасно ветровито във вторник Опасно ветровито във вторник
Чете се за: 02:25 мин.
Проливни валежи следобед, жълт код за силен вятър утре Проливни валежи следобед, жълт код за силен вятър утре
Чете се за: 03:25 мин.
След проливните дъждове: Ноември ще бъде по-топъл от обичайното и с по-малко валежи След проливните дъждове: Ноември ще бъде по-топъл от обичайното и с по-малко валежи
6641
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари 260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
Чете се за: 00:50 мин.
Политика
Метрото няма да вози пътници по Линия 3 на 8 и 9 ноември Метрото няма да вози пътници по Линия 3 на 8 и 9 ноември
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Задължителна застраховка "Злополука" при качване на атракцион, предвижда нов законопроект Задължителна застраховка "Злополука" при качване на атракцион, предвижда нов законопроект
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Тръмп в Южна Корея: "Ще печелим, печелим, печелим заедно като...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Все по-топло време в близките дни
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ